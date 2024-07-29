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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 14:32 |
453
1

Президент Динамо поздравил Луческу с Днем рождения

Игорь Суркис поздравил экс-тренера «Динамо»

29 июля 2024, 14:32 |
453
1
Президент Динамо поздравил Луческу с Днем рождения
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Сегодня, 29 июля экс-тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу празднует свой 79-й день рождения. На официальном сайте киевского клуба было опубликовано поздравление тренеру от имени президента «Динамо» Игоря Суркиса:

«Уважаемый Мирча!

От себя лично, от нашей большой динамовской семьи и от многочисленной армии поклонников «Динамо» по всему миру позвольте поздравить Вас с Днем рождения.

Перечислять длинный список Ваших достижений и достижений можно очень долго, но в этом нет смысла, ведь лучше всего за Вас говорят награды и трофеи, которые вы выиграли за свою многолетнюю тренерскую карьеру. Не зря Вас считают одним из самых успешных тренеров не только Украины, но и мира.

Возглавив «Динамо» в июле 2020 года, Вы в первом же сезоне у руля команды выиграли с ней все три национальных трофея, а также вернули команду в Лигу чемпионов. Вы неоднократно доказывали, что можете не только достигать результатов на футбольном поле, но и сплачивать вокруг себя команды, с которыми работаете, превращать коллектив в слаженный механизм, вдохновлять общей идеей и мастерски раскрывать лучшие качества своих подопечных.

За долгие годы тренерской карьеры Вы получили бесценный футбольный и жизненный опыт, которым продолжаете делиться с футболистами. Они берут с Вас пример, каждый день учатся у Вас чему-то новому и относятся с большим уважением, ведь Вы для них не только тренер, но и настоящий наставник, друг, а часто и вторая семья.

Искренне благодарен Вам за то, что Вы много сделали для развития футбола в Украине, дали «Динамо» новый толчок и не оставили нашу страну в трудное для нее время.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, семейного согласия и уюта, футбольного долголетия, достижения всех целей и задач, сил, энергии и оптимизма.

С огромным уважением,

президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис».

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Игорь Суркис Динамо Киев Мирча Луческу
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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ManCity
Можна ще раз запросити його тренувати Динамо😂
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