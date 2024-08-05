НБА хочет организовать свою лигу в Европе. Евролига уже волнуется

Комиссар НБА Адам Сильвер признал, что руководство рассматривает расширение ассоциации в Европу в той или иной форме.

Самым радикальным решением является создание своего чемпионата в Европе. Еще один вариант – проведение мини-турниров на континенте, однако подробностей пока нет.

«Мы пока не приняли решение, но видим, что в Европе для нас есть огромные возможности», – сказал Сильвер.

Сообщается, что европейские чемпионаты и клубы опасаются возможной экспансии НБА в Европу, где лига со своими финансовыми возможностями может уничтожить конкурентов.

Главным турниром в Европе сейчас считается Евролига.

«Опасения в том, что НБА сделает в Европе то, что и в США: для них на первом месте бизнес, потом развлечение и только затем спорт», – отмечают источники в Евролиге.