НБА хочет организовать свою лигу в Европе. Евролига уже волнуется
НБА может расшириться на новые территории
Комиссар НБА Адам Сильвер признал, что руководство рассматривает расширение ассоциации в Европу в той или иной форме.
Самым радикальным решением является создание своего чемпионата в Европе. Еще один вариант – проведение мини-турниров на континенте, однако подробностей пока нет.
«Мы пока не приняли решение, но видим, что в Европе для нас есть огромные возможности», – сказал Сильвер.
Сообщается, что европейские чемпионаты и клубы опасаются возможной экспансии НБА в Европу, где лига со своими финансовыми возможностями может уничтожить конкурентов.
Главным турниром в Европе сейчас считается Евролига.
«Опасения в том, что НБА сделает в Европе то, что и в США: для них на первом месте бизнес, потом развлечение и только затем спорт», – отмечают источники в Евролиге.
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