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Германия
05 августа 2024, 19:21 | Обновлено 05 августа 2024, 19:22
264
0

НБА хочет организовать свою лигу в Европе. Евролига уже волнуется

НБА может расшириться на новые территории

05 августа 2024, 19:21 | Обновлено 05 августа 2024, 19:22
264
0
НБА хочет организовать свою лигу в Европе. Евролига уже волнуется
Getty Images/Global Images Ukraine

Комиссар НБА Адам Сильвер признал, что руководство рассматривает расширение ассоциации в Европу в той или иной форме.

Самым радикальным решением является создание своего чемпионата в Европе. Еще один вариант – проведение мини-турниров на континенте, однако подробностей пока нет.

«Мы пока не приняли решение, но видим, что в Европе для нас есть огромные возможности», – сказал Сильвер.

Сообщается, что европейские чемпионаты и клубы опасаются возможной экспансии НБА в Европу, где лига со своими финансовыми возможностями может уничтожить конкурентов.

Главным турниром в Европе сейчас считается Евролига.

«Опасения в том, что НБА сделает в Европе то, что и в США: для них на первом месте бизнес, потом развлечение и только затем спорт», – отмечают источники в Евролиге.

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НБА Адам Сильвер
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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