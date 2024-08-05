«Возвращался в клуб с лишним весом». Тренер Реала рассказал о форме игроков

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился воспоминаниями о своем поведении во время отпуска, когда был игроком, и рассказал о текущем состоянии Родриго и Винисиуса.

На вопрос о форме бразильских нападающих Анчелотти ответил: «Винисиус сыграл свой последний матч примерно месяц назад. Насколько я знаю, он отдыхал около двух недель, а затем приступил к тренировкам. Эти ребята совсем не похожи на меня: в бытность игроком я мог весь месяц бездельничать и возвращался в клуб с лишним весом...

Родриго и Винисиус сейчас в отличной физической форме. Им потребуется совсем немного игрового времени, чтобы набрать оптимальные кондиции. Когда вся команда соберется вместе, нам предстоит усердно работать и создавать позитивную атмосферу в коллективе».

Раннее Анчелотти отреагировал на то, что Лунин может покинуть «Реал» этим летом.