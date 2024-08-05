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  4. «Возвращался в клуб с лишним весом». Тренер Реала рассказал о форме игроков
Испания
05 августа 2024, 19:26 |
488
0

«Возвращался в клуб с лишним весом». Тренер Реала рассказал о форме игроков

Карло Анчелотти поделился воспоминаниями о своем поведении во время отпуска, когда был игроком

05 августа 2024, 19:26 |
488
0
«Возвращался в клуб с лишним весом». Тренер Реала рассказал о форме игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился воспоминаниями о своем поведении во время отпуска, когда был игроком, и рассказал о текущем состоянии Родриго и Винисиуса.

На вопрос о форме бразильских нападающих Анчелотти ответил: «Винисиус сыграл свой последний матч примерно месяц назад. Насколько я знаю, он отдыхал около двух недель, а затем приступил к тренировкам. Эти ребята совсем не похожи на меня: в бытность игроком я мог весь месяц бездельничать и возвращался в клуб с лишним весом...

Родриго и Винисиус сейчас в отличной физической форме. Им потребуется совсем немного игрового времени, чтобы набрать оптимальные кондиции. Когда вся команда соберется вместе, нам предстоит усердно работать и создавать позитивную атмосферу в коллективе».

Раннее Анчелотти отреагировал на то, что Лунин может покинуть «Реал» этим летом.

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Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Родриго Гоес Реал Мадрид Ла Лига
Алексей Тиньков Источник: AS
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