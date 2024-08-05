Анчелотти отреагировал на то, что Лунин может покинуть Реал этим летом

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». На ситуацию с украинским вратарем отреагировал тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Каждый должен решить для себя, что он считает правильным. Я не могу решать это за него. Но я понимаю, что он хочет продолжать играть после того, как много играл в прошлом сезоне. Он должен выбрать свой путь, чтобы получить максимум от своей карьеры. Он великолепный вратарь и всегда заслуживает лучшего», – сказал Анчелотти.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».