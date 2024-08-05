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  4. Анчелотти отреагировал на то, что Лунин может покинуть Реал этим летом
Испания
05 августа 2024, 00:47 |
321
0

Анчелотти отреагировал на то, что Лунин может покинуть Реал этим летом

Карло высказался о ситуации с украинским вратарем

05 августа 2024, 00:47 |
321
0
Анчелотти отреагировал на то, что Лунин может покинуть Реал этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». На ситуацию с украинским вратарем отреагировал тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Каждый должен решить для себя, что он считает правильным. Я не могу решать это за него. Но я понимаю, что он хочет продолжать играть после того, как много играл в прошлом сезоне. Он должен выбрать свой путь, чтобы получить максимум от своей карьеры. Он великолепный вратарь и всегда заслуживает лучшего», – сказал Анчелотти.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник
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