Пример – Бражко. Тренер Украины U-21 рассказал о своей главной задаче

Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса на примере хавбека Владимира Бражко объяснил, в чем состоит его главная задача в команде U-21.

«Для нас важно, чтобы игрок молодежной сборной мог спокойно перейти в главную команду. Хороший пример – Владимир Бражко. Нам нужно, чтобы игрок был готов, и Бражко – это пример. Иногда мы слишком зациклены на счете и голах, на хорошем отборе. Конечно, важно выйти на Евро или ЧМ, потому что там есть возможности сыграть еще больше матчей с топ-командами».

«И это должно помочь молодым игрокам быть более готовыми к национальной сборной», – сказал Мельгоса.

Бражко получил место в сборной в матчах плей-офф за выход на Евро-2024. На чемпионате Европы провел три матча.