Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пример – Бражко. Тренер Украины U-21 рассказал о своей главной задаче
Чемпионат Европы
05 августа 2024, 18:10 |
974
0

Пример – Бражко. Тренер Украины U-21 рассказал о своей главной задаче

Мельгоса обозначил свои главные цели

05 августа 2024, 18:10 |
974
0
Пример – Бражко. Тренер Украины U-21 рассказал о своей главной задаче
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса на примере хавбека Владимира Бражко объяснил, в чем состоит его главная задача в команде U-21.

«Для нас важно, чтобы игрок молодежной сборной мог спокойно перейти в главную команду. Хороший пример – Владимир Бражко. Нам нужно, чтобы игрок был готов, и Бражко – это пример. Иногда мы слишком зациклены на счете и голах, на хорошем отборе. Конечно, важно выйти на Евро или ЧМ, потому что там есть возможности сыграть еще больше матчей с топ-командами».

«И это должно помочь молодым игрокам быть более готовыми к национальной сборной», – сказал Мельгоса.

Бражко получил место в сборной в матчах плей-офф за выход на Евро-2024. На чемпионате Европы провел три матча.

По теме:
РЕБРОВ: «Как я отметил после матча с Румынией, футбол – это про голы»
Ребров рассказал, что делали игроки сборной после 0:3 от Румынии на Евро
Ребров признался, когда покинет пост главного тренера сборной Украины
Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 Владимир Бражко сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 19:48 17
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады

Назар Чепурный стал шестым в финале опорного прыжка на ОИ-2024

Звездный форвард Ман Сити почти официально перешел в топ-клуб Ла Лиги
Футбол | 05 августа 2024, 19:11 0
Звездный форвард Ман Сити почти официально перешел в топ-клуб Ла Лиги
Звездный форвард Ман Сити почти официально перешел в топ-клуб Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» находится на финальной стадии переговоров по трансферу Хулиана Альвареса

Назван следующий соперник для Кривбасса. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Футбол | 05.08.2024, 14:17
Назван следующий соперник для Кривбасса. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Назван следующий соперник для Кривбасса. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
Олимпийские игры | 04.08.2024, 20:03
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Футбол | 05.08.2024, 06:47
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
05.08.2024, 13:57 1
Футбол
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
04.08.2024, 13:37 3
Другие виды
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
04.08.2024, 11:40 3
Футбол
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
04.08.2024, 07:01 12
Олимпийские игры
Золото Олимпиады!!! Харлан с подругами выиграли финал ОИ в фехтовании
Золото Олимпиады!!! Харлан с подругами выиграли финал ОИ в фехтовании
03.08.2024, 21:45 142
Олимпийские игры
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
04.08.2024, 07:11 5
Бокс
Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?
Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?
04.08.2024, 09:15 3
Футбол
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
05.08.2024, 01:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем