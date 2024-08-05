Ребров рассказал, что делали игроки сборной после 0:3 от Румынии на Евро

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чем занимались украинские игроки после поражения от Румынии (0:3) в стартовом матче Евро-2024.

«После матча ко мне подошел Ярмоленко – говорит: «Можно мы поговорим сами в команде?»

Я думаю, такое желание появилось после того, что мы увидели после матча. Я увидел, что некоторые игроки сидели в раздевалке с телефонами и смотрели, что там пишут в инстаграме, как оценивают их игру? Вот что волновало их после Румынии», – сказал Ребров.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на то, что ряд клубов УПЛ отказался отпускать футболистов на Олимпиаду в Париже.