Динамо назвало трансляторов первого матча против Глазго Рейнджерс
6 августа киевляне проведут поединок против шотландского клуба в Q3 ЛЧ 2024/25
Во вторник, 6 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025.
Соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Шотландии – «Глазго Рейнджерс». Поединок, номинально домашний нашей команды, пройдет в польском Люблине на стадионе «Люблин Арена».
В прямой трансляции игру покажет телеканал 2+2, телеканал Динамо TV, также матч можно посмотреть на канале Динамо Киев в Youtube.
Начало трансляции – в 21:00 по Киеву (20:00 по польскому).
В Q2 ЛЧ 2024/25 подопечные Александра Шовковского одолели «Партизан» Белград с общим счетом 9:2.
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