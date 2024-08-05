Динамо назвало трансляторов первого матча против Глазго Рейнджерс

Во вторник, 6 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025.

Соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Шотландии – «Глазго Рейнджерс». Поединок, номинально домашний нашей команды, пройдет в польском Люблине на стадионе «Люблин Арена».

В прямой трансляции игру покажет телеканал 2+2, телеканал Динамо TV, также матч можно посмотреть на канале Динамо Киев в Youtube.

Начало трансляции – в 21:00 по Киеву (20:00 по польскому).

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