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Лига чемпионов
05 августа 2024, 12:23 | Обновлено 05 августа 2024, 12:32
2393
2

Динамо назвало трансляторов первого матча против Глазго Рейнджерс

6 августа киевляне проведут поединок против шотландского клуба в Q3 ЛЧ 2024/25

05 августа 2024, 12:23 | Обновлено 05 августа 2024, 12:32
2393
2
Динамо назвало трансляторов первого матча против Глазго Рейнджерс
ФК Динамо Киев

Во вторник, 6 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025.

Соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Шотландии – «Глазго Рейнджерс». Поединок, номинально домашний нашей команды, пройдет в польском Люблине на стадионе «Люблин Арена».

В прямой трансляции игру покажет телеканал 2+2, телеканал Динамо TV, также матч можно посмотреть на канале Динамо Киев в Youtube.

Начало трансляции – в 21:00 по Киеву (20:00 по польскому).

В Q2 ЛЧ 2024/25 подопечные Александра Шовковского одолели «Партизан» Белград с общим счетом 9:2.

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Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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NoMad
Початок трансляції – о 21:00 за Києвом (20:00 за польською).За польською? Серйнозно блд?
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