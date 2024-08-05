В Минае распрощались с двумя игроками

Как стало известно Sport.ua, ведущие футболисты «Миная» Владислав Вакула и Тимур Кораблин четвертого августа уже попрощались с командой и собираются продолжить карьеру в «Заре».

В то же время, по имеющимся данным, сейчас на просмотр в «Минай» прибывают несколько игроков молодежных составов «Шахтера» и «Ворсклы». Скорее всего, они будут выступать за закарпатцев на правах аренды. Но, несмотря на серьезные кадровые потери, в новом сезоне закарпатцы попытаются вернуться в элитный дивизион украинского футбола, что было одним из условий продолжения сотрудничества главного тренера «Миная» Желько Любеновича с украинским клубом.

Напомним, что ранее мы сообщали, что «Заря» договорилась с «Минаем» о трансферах полузащитников Тимура Кораблина и Владислава Вакулы.