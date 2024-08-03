Заря покупает двух лидеров Миная. Известна сумма трансферов

По информации ТаТоТаке, «Заря» договорилась с «Минаем», который новый сезон начнет в Первой лиге, о трансферах полузащитников Тимура Кораблина и Владислава Вакулы.

За обоих игроков «Заря» заплатит ориентировочно 200 тысяч евро.

25-летний Вакула в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах. У 22-летнего Кораблина 4 гола и 2 ассиста в 22 встречах.