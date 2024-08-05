ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. В Аргентине забит супергол бисиклетой
Вальтер Боу стал автором шедеврального гола на 90-й мин
5 августа состоялся матч 9-го тура чемпионата Аргентины по футболу, в котором «Ланус» одержал волевую победу над «Тигре» со счетом 3:2.
Победный гол на 90-й минуте забил нападающий «Тигре» Вальтер Боу. Аргентинский футболист отметился шедевральным ударом – он грудью обработал высокую подачу, а вторым касанием забил в падении через себя.
Вальтер Боу забил пять голов в последних пяти матчах за «Тигре».
Ранее сообщалось, что известный тренер возвращается в чемпионат Аргентины.
ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. В Аргентине забит супергол бисиклетой
WALTER BOU, PUSKÁS 2024.— Sudanalytics (@sudanalytics_) August 5, 2024
QUÉ ESCÁNDALO, POR DIOS. 🤯🇦🇷pic.twitter.com/0XcHRc6fAc
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