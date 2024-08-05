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  4. ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. В Аргентине забит супергол бисиклетой
Аргентина
05 августа 2024, 11:26 |
844
1

ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. В Аргентине забит супергол бисиклетой

Вальтер Боу стал автором шедеврального гола на 90-й мин

05 августа 2024, 11:26 |
844
1
ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. В Аргентине забит супергол бисиклетой
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Боу

5 августа состоялся матч 9-го тура чемпионата Аргентины по футболу, в котором «Ланус» одержал волевую победу над «Тигре» со счетом 3:2.

Победный гол на 90-й минуте забил нападающий «Тигре» Вальтер Боу. Аргентинский футболист отметился шедевральным ударом – он грудью обработал высокую подачу, а вторым касанием забил в падении через себя.

Вальтер Боу забил пять голов в последних пяти матчах за «Тигре».

Ранее сообщалось, что известный тренер возвращается в чемпионат Аргентины.

ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. В Аргентине забит супергол бисиклетой

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премия Пушкаша видео голов и обзор чемпионат Аргентины по футболу Ланус Тигре
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Так Ланус выиграл на 90 минуте, как Боу мог забить за Тигре если он за Ланус играет, исправьте 
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