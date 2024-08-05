ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. В Аргентине забит супергол бисиклетой

5 августа состоялся матч 9-го тура чемпионата Аргентины по футболу, в котором «Ланус» одержал волевую победу над «Тигре» со счетом 3:2.

Победный гол на 90-й минуте забил нападающий «Тигре» Вальтер Боу. Аргентинский футболист отметился шедевральным ударом – он грудью обработал высокую подачу, а вторым касанием забил в падении через себя.

Вальтер Боу забил пять голов в последних пяти матчах за «Тигре».

Ранее сообщалось, что известный тренер возвращается в чемпионат Аргентины.

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