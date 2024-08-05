Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу Олимпийских игр:

«Стараюсь следить за ОИ-2024 и украинской командой. Сейчас я с командой в Вашингтоне, и это трудно делать из-за разницы во времени. Однако в режиме онлайн вижу все результаты и статистику.

У меня были разговоры о выступлении на Олимпийских играх, но это трудно осуществить, потому что есть разница в графиках Арсенала и сборной Украины.

Это могло бы стать невероятным опытом. Габриэл Жезус рассказывал мне о своем выступлении на Олимпиаде-2016 в Бразилии. Он сказал, что это было невероятно. Я тоже хотел бы когда-нибудь получить подобные ощущения.

Наиболее интересный вид спорта на Олимпиаде (кроме футбола)? Не могу сказать. Может быть, теннис. Мы, украинцы, должны поддерживать друг друга на Олимпиаде в любом виде спорта в трудные времена для страны.

Было бы хорошо болеть за каждого спортсмена вживую, но если у меня нет такой возможности. Я все равно хочу за ними следить. Поэтому я не могу сказать, какой спорт мне нравится. Мне нравятся все виды спорта.

В сезоне 2023/24 в Английской Премьер-лиге Зинченко провел за «Арсенал» 27 матчей, в которых забил 1 гол и совершил 2 ассиста.

Зинченко рассказал, что ему помешало выступить на Олимпийских играх 2024