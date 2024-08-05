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  4. Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20, Ястремская поднялась
WTA
05 августа 2024, 08:55 |
638
0

Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20, Ястремская поднялась

Паула Бадоса вернулась в топ-40

05 августа 2024, 08:55 |
638
0
Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20, Ястремская поднялась
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе женщины сыграли на Олимпийских играх в Париже, за которые очки не начислялись, а также на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В столице США победила Паула Бадоса, это позволило испанке вернуться в топ-40. Финалистка Мария Боузкова начала новую неделю на 36-й позиции.

В первой десятке состоялось одно изменение, Даниэль Коллинс опередила Марию Саккари.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк потеряла одну позицию, но осталась в топ-20, Даяна Ястремская поднялась на одно место. Немного опустились в рейтинге Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катарина Завацкая. Дарья Снигур и Юлия Стародубцева сохранили позиции, Анастасия Соболева немного спрогрессировала, а Катерина Байндл уже в четвертой сотне.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 14-й. Надежда Киченок, Марта Костюк и Юлия Стародубцева потеряли по одной позиции. Даяна Ястремская вернулась во вторую сотню, немного улучшилось положение сестер Колб.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Арина Соболенко вернулась в топ-3, обойдя жасмин Паолини.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все остались на своих местах. Немного потеряли Калинина и Цуренко.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Паула Бадоса Мария Боузкова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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