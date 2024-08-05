Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20, Ястремская поднялась
Паула Бадоса вернулась в топ-40
На прошлой неделе женщины сыграли на Олимпийских играх в Париже, за которые очки не начислялись, а также на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
В столице США победила Паула Бадоса, это позволило испанке вернуться в топ-40. Финалистка Мария Боузкова начала новую неделю на 36-й позиции.
В первой десятке состоялось одно изменение, Даниэль Коллинс опередила Марию Саккари.
Топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк потеряла одну позицию, но осталась в топ-20, Даяна Ястремская поднялась на одно место. Немного опустились в рейтинге Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катарина Завацкая. Дарья Снигур и Юлия Стародубцева сохранили позиции, Анастасия Соболева немного спрогрессировала, а Катерина Байндл уже в четвертой сотне.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 14-й. Надежда Киченок, Марта Костюк и Юлия Стародубцева потеряли по одной позиции. Даяна Ястремская вернулась во вторую сотню, немного улучшилось положение сестер Колб.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Арина Соболенко вернулась в топ-3, обойдя жасмин Паолини.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке практически все остались на своих местах. Немного потеряли Калинина и Цуренко.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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