Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20, Ястремская поднялась

На прошлой неделе женщины сыграли на Олимпийских играх в Париже, за которые очки не начислялись, а также на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В столице США победила Паула Бадоса, это позволило испанке вернуться в топ-40. Финалистка Мария Боузкова начала новую неделю на 36-й позиции.

В первой десятке состоялось одно изменение, Даниэль Коллинс опередила Марию Саккари.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк потеряла одну позицию, но осталась в топ-20, Даяна Ястремская поднялась на одно место. Немного опустились в рейтинге Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катарина Завацкая. Дарья Снигур и Юлия Стародубцева сохранили позиции, Анастасия Соболева немного спрогрессировала, а Катерина Байндл уже в четвертой сотне.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 14-й. Надежда Киченок, Марта Костюк и Юлия Стародубцева потеряли по одной позиции. Даяна Ястремская вернулась во вторую сотню, немного улучшилось положение сестер Колб.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Арина Соболенко вернулась в топ-3, обойдя жасмин Паолини.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все остались на своих местах. Немного потеряли Калинина и Цуренко.

Украинки в Чемпионской гонке WTA