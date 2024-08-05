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Лига конференций
05 августа 2024, 08:10 | Обновлено 05 августа 2024, 08:19
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Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса. Смотреть LIVE

5 августа в 15:00 в Ньоне состоится жребий 4-го раунда квалификации ЛК

05 августа 2024, 08:10 | Обновлено 05 августа 2024, 08:19
501
0
Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса. Смотреть LIVE
УЕФА

5 августа в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q4 участвуют 48 команд (38 по Пути представителей лиг и 10 по Пути чемпионов), которые будут поделены на пары и проведут поединки Q4 Лиги конференций 22 и 29 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс узнает потенциального соперника в Q4 Лиги конференций. Команда Юрия Вернидуба сыграют в 4-м раунде ЛК, если проиграет Виктории Пльзень (Чехия) в Q3 Лиги Европы. Эта пара будет иметь несеяный статус для жеребьевки Q4 ЛК.

За несколько часов перед жеребьевкой команды поделены на условные группы по 8 или 10 команд. Внутри каждой из групп команды разбиты на равное количество сеяных и несеяных (по 4 или 5).

Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса. Смотреть LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 5 августа в 15:00

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2024/25

Пары 3-го раунда квалификации Q3 ЛК

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛК

Матчи: 22 и 29 августа 2024 года

Сеяные (слева) и несеяные (справа) команды:

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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