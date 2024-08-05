5 августа в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.

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В этом раунде Q4 участвуют 48 команд (38 по Пути представителей лиг и 10 по Пути чемпионов), которые будут поделены на пары и проведут поединки Q4 Лиги конференций 22 и 29 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс узнает потенциального соперника в Q4 Лиги конференций. Команда Юрия Вернидуба сыграют в 4-м раунде ЛК, если проиграет Виктории Пльзень (Чехия) в Q3 Лиги Европы. Эта пара будет иметь несеяный статус для жеребьевки Q4 ЛК.

За несколько часов перед жеребьевкой команды поделены на условные группы по 8 или 10 команд. Внутри каждой из групп команды разбиты на равное количество сеяных и несеяных (по 4 или 5).

Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса. Смотреть LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 5 августа в 15:00

Лига конференций 2024/25

Пары 3-го раунда квалификации Q3 ЛК

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛК

Матчи: 22 и 29 августа 2024 года

Сеяные (слева) и несеяные (справа) команды: