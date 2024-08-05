Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Кривбасса. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы
05 августа 2024, 07:40 | Обновлено 05 августа 2024, 08:17
818
0

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Кривбасса. Смотреть онлайн LIVE

5 августа в 14:00 в Ньоне состоится жребий 4-го раунда квалификации ЛЕ

05 августа 2024, 07:40 | Обновлено 05 августа 2024, 08:17
818
0
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Кривбасса. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

5 августа в 14:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги Европы 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q4 ЛЕ участвуют 24 команды (13 победителей Q3 ЛЕ, 6 проигравших команд в Пути чемпионов Q3 ЛЧ и 5 команд-представителей стран УЕФА с рейтингом 8–12). Они будут поделены на пары и проведут поединки Q4 Лиги Европы 22 и 29 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс узнает потенциального соперника в Q4 Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба сыграют в 4-м раунде ЛЕ, если обыграет Викторию Пльзень (Чехия) в Q3. Эта пара будет иметь сеяный статус для жеребьевки Q4 ЛЕ.

Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛЕ, получат путевки в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Кривбасса. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 5 августа в 14:00

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2024/25

Пары 3-го раунда квалификации Q3 ЛЕ

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЕ

Матчи: 22 и 29 августа 2024 года

Сеяные (слева) и несеяные (справа) команды:

По теме:
Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса. Смотреть LIVE
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Источник: Батагов продолжит карьеру в Турции, названа сумма трансфера
Лига Европы жеребьевка Лиги Европы жеребьевка смотреть онлайн Аякс Панатинаикос Брага Серветт ЛАСК Паневежис Маккаби Тель-Авив Мольде Серкль Брюгге Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Лудогорец Карабах Агдам Мидтьюлланд Ференцварош Партизан Белград Лугано Мальме ПАОК АПОЭЛ Слован Братислава Андерлехт Рапид Вена Трабзонспор Бешикташ Риека Эльфсборг Спарта Прага ФКСБ (Стяуа) Бухарест КИ Клаксвик Борац Баня-Лука Целе Шемрок Роверс Линкольн Ред Импс Динамо Минск Нью-Сейнтс Петрокуб Хынчешты РФШ Санта-Колома ТСЦ Бачка-Топола Хартс Ягеллония Белосток Буде-Глимт
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 18:55 120
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже

Соперником украинца в полуфинале ОИ был Арлен Лопес из Кубы

СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 20:03 0
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»

Наставник сборной Украины по боксу высказался о поединке Александра против Арлена Лопеса

Золото Магучих и две бронзы. Медальный зачет ОИ: Украина поднялась в топ-20
Олимпийские игры | 05.08.2024, 06:05
Золото Магучих и две бронзы. Медальный зачет ОИ: Украина поднялась в топ-20
Золото Магучих и две бронзы. Медальный зачет ОИ: Украина поднялась в топ-20
Марокко U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Олимпиады
Олимпийские игры | 05.08.2024, 06:01
Марокко U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Олимпиады
Марокко U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Олимпиады
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 04.08.2024, 09:23
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
04.08.2024, 08:52 2
Футбол
Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
03.08.2024, 11:18 13
Футбол
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
04.08.2024, 07:01 12
Олимпийские игры
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
04.08.2024, 12:07 4
Футбол
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
04.08.2024, 13:37 2
Другие виды
Капитан сборной Франции высказался о стычке после матча с Аргентиной на ОИ
Капитан сборной Франции высказался о стычке после матча с Аргентиной на ОИ
03.08.2024, 15:04 1
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
03.08.2024, 08:24 1
Олимпийские игры
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
04.08.2024, 23:51 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем