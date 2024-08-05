5 августа в 14:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги Европы 2024/25.

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В этом раунде Q4 ЛЕ участвуют 24 команды (13 победителей Q3 ЛЕ, 6 проигравших команд в Пути чемпионов Q3 ЛЧ и 5 команд-представителей стран УЕФА с рейтингом 8–12). Они будут поделены на пары и проведут поединки Q4 Лиги Европы 22 и 29 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс узнает потенциального соперника в Q4 Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба сыграют в 4-м раунде ЛЕ, если обыграет Викторию Пльзень (Чехия) в Q3. Эта пара будет иметь сеяный статус для жеребьевки Q4 ЛЕ.

Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛЕ, получат путевки в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Кривбасса. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 5 августа в 14:00

Лига Европы 2024/25

Пары 3-го раунда квалификации Q3 ЛЕ

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЕ

Матчи: 22 и 29 августа 2024 года

Сеяные (слева) и несеяные (справа) команды: