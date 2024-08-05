Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
5 августа в 13:00 в Ньоне состоится жребий 4-й раунда квалификации ЛЧ
5 августа в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.
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В этом раунде Q3 участвуют 14 команд – 10 по Пути чемпионов (победители 3-го раунда Q3) и 4 клуба по Пути представителей лиг.
Киевское Динамо узнает потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 4-м раунде ЛЧ, если обыграют Рейнджерс (Шотландия) в Q3. Динамо будет иметь сеяный статус в Q4.
Потенциальные соперники для победителя пары Динамо – Рейнджерс:
- Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)
- Победитель пары Лилль (Франция) – Фенербахче (Турция)
Матчи Q4 пройдут 20/21 и 27/28 августа 2024 года.
Столичному клубу необходимо пройти еще двух оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ. В противном случае киевляне попадут в основной раунд Лиги Европы.
Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 5 августа в 13:00
Лига чемпионов 2024/25
Пары 3-го раунда квалификации Q2
Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года
Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q3
Матчи: 20/21 и 27/28 августа 2024 года
Сеяные и несеяные команды
Путь представителей лиг
Сеяные команды
- Победитель пары Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия)
- Победитель пары Славия Прага (Чехия) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
Несеяные команды
- Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)
- Победитель пары Лилль (Франция) – Фенербахче (Турция)
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