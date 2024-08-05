5 августа в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

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В этом раунде Q3 участвуют 14 команд – 10 по Пути чемпионов (победители 3-го раунда Q3) и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо узнает потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 4-м раунде ЛЧ, если обыграют Рейнджерс (Шотландия) в Q3. Динамо будет иметь сеяный статус в Q4.

Потенциальные соперники для победителя пары Динамо – Рейнджерс:

Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)

Победитель пары Лилль (Франция) – Фенербахче (Турция)

Матчи Q4 пройдут 20/21 и 27/28 августа 2024 года.

Столичному клубу необходимо пройти еще двух оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ. В противном случае киевляне попадут в основной раунд Лиги Европы.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 5 августа в 13:00

Лига чемпионов 2024/25

Пары 3-го раунда квалификации Q2

Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q3

Матчи: 20/21 и 27/28 августа 2024 года

Сеяные и несеяные команды

Путь представителей лиг

Сеяные команды

Победитель пары Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия)

(Украина) – Рейнджерс (Шотландия) Победитель пары Славия Прага (Чехия) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

Несеяные команды