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Лига чемпионов
05 августа 2024, 07:12 | Обновлено 05 августа 2024, 07:22
246
0

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

5 августа в 13:00 в Ньоне состоится жребий 4-й раунда квалификации ЛЧ

05 августа 2024, 07:12 | Обновлено 05 августа 2024, 07:22
246
0
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

5 августа в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q3 участвуют 14 команд – 10 по Пути чемпионов (победители 3-го раунда Q3) и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо узнает потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 4-м раунде ЛЧ, если обыграют Рейнджерс (Шотландия) в Q3. Динамо будет иметь сеяный статус в Q4.

Потенциальные соперники для победителя пары Динамо – Рейнджерс:

  • Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)
  • Победитель пары Лилль (Франция) – Фенербахче (Турция)

Матчи Q4 пройдут 20/21 и 27/28 августа 2024 года.

Столичному клубу необходимо пройти еще двух оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ. В противном случае киевляне попадут в основной раунд Лиги Европы.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 5 августа в 13:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2024/25

Пары 3-го раунда квалификации Q2

Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q3

Матчи: 20/21 и 27/28 августа 2024 года

Сеяные и несеяные команды

Путь представителей лиг

Сеяные команды

  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия)
  • Победитель пары Славия Прага (Чехия) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

Несеяные команды

  • Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)
  • Победитель пары Лилль (Франция) – Фенербахче (Турция)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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