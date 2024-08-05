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Кубок Украины
05 августа 2024, 06:15 | Обновлено 05 августа 2024, 06:39
587
0

Жеребьевка 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 августа в 16:00 процедуру жеребьевки в Доме футбола в Киеве

05 августа 2024, 06:15 | Обновлено 05 августа 2024, 06:39
587
0
Жеребьевка 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

5 августа в 16:00 в Доме футбола начнется жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/2025.

Прямая трансляция жеребьевки состоится на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Во втором предварительном этапе примут участие 18 команд – 16 победителей первого предварительного этапа и два финалиста турнира за право сыграть в УПЛ (Левый Берег и Минай).

Базовая дата матчей второго предварительного раунда – 12 августа.

Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.

Кубок Украины. 2-й предварительный раунд. 18 команд-участниц

16 победителей 1-го раунда:

  • Чернигов, ЮКСА (Тарасовка), Кудровка, Виктория (Сумы), Горняк-Спорт (Горишни Плавни), Металлист 1925 (Харьков), Куликов, Полтава, Подолье (Хмельницкий), Металлист (Харьков), Скала 1911 (Стрый), Прикарпатье (Ивано-Франковск), Николаев (Львовская обл.), Буковина (Черновцы), Олимпия (Савинцы), Пробой (Городенка)

2 финалиста турнира за право сыграть в УПЛ:

  • Левый Берег (Киев), Минай

Кубок Украины. Жеребьевка 2-го предварительного раунда Кубка Украины

Результаты 1-го предварительного раунда Кубка Украины

Структура розыгрыша Кубка Украины

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Кубок Украины по футболу жеребьевка Кубка Украины жеребьевка смотреть онлайн Полтава Чернигов Горняк-Спорт Виктория Сумы Металлист Харьков Скала 1911 Стрый Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Подолье Хмельницкий Металлист 1925 Олимпия Савинцы Кудровка ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка Николаев (Львовская обл) Куликов Минай Левый Берег Киев
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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