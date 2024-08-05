Жеребьевка 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 августа в 16:00 процедуру жеребьевки в Доме футбола в Киеве
5 августа в 16:00 в Доме футбола начнется жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/2025.
Прямая трансляция жеребьевки состоится на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
Во втором предварительном этапе примут участие 18 команд – 16 победителей первого предварительного этапа и два финалиста турнира за право сыграть в УПЛ (Левый Берег и Минай).
Базовая дата матчей второго предварительного раунда – 12 августа.
Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.
Кубок Украины. 2-й предварительный раунд. 18 команд-участниц
16 победителей 1-го раунда:
- Чернигов, ЮКСА (Тарасовка), Кудровка, Виктория (Сумы), Горняк-Спорт (Горишни Плавни), Металлист 1925 (Харьков), Куликов, Полтава, Подолье (Хмельницкий), Металлист (Харьков), Скала 1911 (Стрый), Прикарпатье (Ивано-Франковск), Николаев (Львовская обл.), Буковина (Черновцы), Олимпия (Савинцы), Пробой (Городенка)
2 финалиста турнира за право сыграть в УПЛ:
- Левый Берег (Киев), Минай
Кубок Украины. Жеребьевка 2-го предварительного раунда Кубка Украины
Результаты 1-го предварительного раунда Кубка Украины
Структура розыгрыша Кубка Украины
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