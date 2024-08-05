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  4. Илья ПУТРЯ: «Очень важно начать сезон с победы»
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 05:36 |
74
0

Илья ПУТРЯ: «Очень важно начать сезон с победы»

Хавбек ЛНЗ – об удачном исходе матча с «Левым Берегом»

05 августа 2024, 05:36 |
74
0
Илья ПУТРЯ: «Очень важно начать сезон с победы»
Скриншот. Илья Путря

Полузащитник черкасского ЛНЗ Илья Путря в комментарии после матча поделился мыслями касательно победы над «Левым Берегом» (1:0) в 1-м туре УПЛ сезона 2024/2025.

«Эмоции от победы позитивные. Такая победа на последней минуте... Марк Ассинор молодец, как говорят, подкараулил и забил. Очень важно начать с победы.

Да, отсутствувовали Норенков и Каплиенко. Каплиенко получил травму на разминке, но что поделать – это футбол. Пасич хорошо справился с обязанностю закрыть позицию левого защитника. Все молодцы, все работали друг за друга.

Как отреагировали, что соперник по первому туру определился лишь за 4 дня до игры? Мы не готовимся под конкретного соперника. Мы готовились как к обычной официальной встрече», – сказал Путря.

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Илья Путря ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: ФК ЛНЗ
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