Илья ПУТРЯ: «Очень важно начать сезон с победы»

Полузащитник черкасского ЛНЗ Илья Путря в комментарии после матча поделился мыслями касательно победы над «Левым Берегом» (1:0) в 1-м туре УПЛ сезона 2024/2025.

«Эмоции от победы позитивные. Такая победа на последней минуте... Марк Ассинор молодец, как говорят, подкараулил и забил. Очень важно начать с победы.

Да, отсутствувовали Норенков и Каплиенко. Каплиенко получил травму на разминке, но что поделать – это футбол. Пасич хорошо справился с обязанностю закрыть позицию левого защитника. Все молодцы, все работали друг за друга.

Как отреагировали, что соперник по первому туру определился лишь за 4 дня до игры? Мы не готовимся под конкретного соперника. Мы готовились как к обычной официальной встрече», – сказал Путря.