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Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 01:34 | Обновлено 05 августа 2024, 02:05
77
0

Степаненко открыл свой 19-й сезон в чемпионатах Украины

Больший стаж выступления в УПЛ имеют только четыре игрока

05 августа 2024, 01:34 | Обновлено 05 августа 2024, 02:05
77
0
Степаненко открыл свой 19-й сезон в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Выйдя на замену в матче с «Ворсклой» (5:0), полузащитник горняков Тарас Степаненко открыл свой 19-й сезон в чемпионатах Украины. Больший стаж выступления в УПЛ имеют только четыре игрока – Александр Шовковский, Олег Шелаев, Александр Горяинов и Андрей Пятов.

В сезонах-2006/07-2009/10 Степаненко выходил на поле в рядах запорожского «Металлурга», а начиная с ЧУ-2010/11 – в составе «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество сезонов в чемпионатах Украины

Сезоны

Игрок

Клубы

24

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо (1994-2017)

21

Олег ШЕЛАЕВ

Заря (1994-1996), Шахтер (1997-1999, 2000), Днепр (1999, 2001-2009),

Металлург Д (2000), Кривбасс (2009), Металлист (2010-2014)

20

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (1994, 1999-2003, 2006-2015), ЦСКА (1996-1997),

Кривбасс (2004-2006)

Андрей ПЯТОВ

Ворскла (2003, 2005-2007) , Шахтер (2008-2023)

19

Руслан РОТАНЬ

Днепр (2000-2005, 2008-2017), Динамо (2006-2008, 2018)

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс (2001-2002), Металлург Д (2003-2010, 2011-2015),

Карпаты (2011), Заря (2016-2019)

Тарас СТЕПАНЕНКО

Металлург З (2007-2010) , Шахтер (2011-2025)

18

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист (1993-1994), Шахтер (1995, 1997), Нива Т (1996),

Кривбасс (1998), Металлург З (1999, 2006),

Металлург Д (2000-2004, 2005-2006, 2009-2010),

Ильичевец (2004-2005), Черноморец (2007-2008)

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (1992, 1994-1995), Одесса (1992),

Ильичевец (1998-2004, 2005-2007, 2009), Арсенал (2004),

Таврия (2005), Заря (2010-2012), Металлист (2013)

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (1993, 1995), Металлист (1993-1994), Черноморец (1996-1998),

Ворскла (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2008-2013),

Металлург Д (2004-2005)

Виталий РЕВА

Арсенал/ЦСКА (1996-2001, 2008-2011, 2014), Динамо (2002-2005),

Таврия (2006), Оболонь (2012), Кривбасс (2013)

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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