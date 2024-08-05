Денис ОЛЕЙНИК: «Обязанности капитана ЛНЗ – очередной вызов для меня»

В стартовом туре чемпионата УПЛ футболисты ЛНЗ вырвали победу у «Левого берега» – 1:0.

Опытный полузащитник черкасчан Денис Олейник эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от противостояния с киевлянами:

– Перед началом матча мне сообщили, что в этом поединке я буду капитаном ЛНЗ. Это была приятная неожиданность, ведь в последний раз мне приходилось выводить команду на поле в нескольких матчах капитаном, еще когда я выступал в Финляндии. Это очередной вызов для меня и постараюсь быть в каждом матче лидером. И потому, конечно, очень радует, что в матче против киевлян были добыты столь важные три очка.

Кстати, если в прошлом чемпионате УПЛ меня часто использовали в опорной зоне, то новый вождь Андрес Карраско вернул меня на позицию правого вингера, где я обычно играл раньше. Мне здесь удобнее.

В ЛНП появился не только новый главный тренер, но и новые игроки и конечно, нужно время, чтобы те наработки на тренировках начали приносить весомые дивиденды. Ибо ЛНЗ начал играть в несколько ином стиле, поэтому еще хватало ошибок, особенно в завершающей стадии атаки.

Тем не менее, мы на свой забитый мяч наиграли, ведь создали 4-5 голевых моментов у ворот гостей, которые действовали низким блоком. И хотя вырвать победу удалось только в компенсированное время это только подтверждает тот факт, что ЛНЗ всегда борется до финального свистка.

Ранее мы сообщали, что можно посмотреть лучшие моменты игры первого тура УПЛ между ЛНЗ и «Левым Берегом».