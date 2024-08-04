Украина. Премьер лига04 августа 2024, 20:15 | Обновлено 04 августа 2024, 20:39
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ФОТО. Главный тренер сборной Украины Ребров посетил матч УПЛ в Киеве
Наставник сине-желтых присутствовал на поединке Оболонь – Колос
04 августа 2024, 20:15 | Обновлено 04 августа 2024, 20:39
460
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4 августа состоялся матч 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Колос.
Поединок прошел в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Игра завершилась со счетом 2:2.
На поединке присутствовал главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.
Также сообщается, что матч посетили наставник сине-желтых U-19 Дмитрий Михайленко, президент УПЛ Евгений Дикий и президент «Вереса» Иван Надеин.
ФОТО. Главный тренер сборной Украины Ребров посетил матч УПЛ в Киеве
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