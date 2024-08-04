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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 20:15 | Обновлено 04 августа 2024, 20:39
460
1

ФОТО. Главный тренер сборной Украины Ребров посетил матч УПЛ в Киеве

Наставник сине-желтых присутствовал на поединке Оболонь – Колос

04 августа 2024, 20:15 | Обновлено 04 августа 2024, 20:39
460
1
ФОТО. Главный тренер сборной Украины Ребров посетил матч УПЛ в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

4 августа состоялся матч 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Колос.

Поединок прошел в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Игра завершилась со счетом 2:2.

На поединке присутствовал главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

Также сообщается, что матч посетили наставник сине-желтых U-19 Дмитрий Михайленко, президент УПЛ Евгений Дикий и президент «Вереса» Иван Надеин.

ФОТО. Главный тренер сборной Украины Ребров посетил матч УПЛ в Киеве

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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