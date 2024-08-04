4 августа состоялся матч 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Колос.

Поединок прошел в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Игра завершилась со счетом 2:2.

На поединке присутствовал главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

Также сообщается, что матч посетили наставник сине-желтых U-19 Дмитрий Михайленко, президент УПЛ Евгений Дикий и президент «Вереса» Иван Надеин.

ФОТО. Главный тренер сборной Украины Ребров посетил матч УПЛ в Киеве