Обидчицы сестер Киченок завоевали бронзовую медаль на ОИ в Париже

Состоялся матч за третье место в рамках олимпийского теннисного турнира в Париже.

Бронзовую медаль на ОИ-2024 выиграл восьмой сеяный испанский дуэт Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо, который одолел чешский тандем Каролина Мухова / Линда Носкова.

ОИ-2024. Женский парный разряд. Матч за 3-е место

Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо [8] – Каролина Мухова / Линда Носкова – 6:2, 6:2

Отметим, что Букша и Соррибес Тормо в 1/4 финала отыгрались с 3:7 на чемпионском тай-брейке во встрече с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.

Также медаль для Испании гарантировал Карлос Алькарас.