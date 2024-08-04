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Триатлон
04 августа 2024, 15:57 |
337
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Обидчицы сестер Киченок завоевали бронзовую медаль на ОИ в Париже

Кристина Букша и Сара Соррибес Тормо остановили второй по силе чешский дуэт

04 августа 2024, 15:57 |
337
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Обидчицы сестер Киченок завоевали бронзовую медаль на ОИ в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристина Букша и Сара Соррибес Тормо

Состоялся матч за третье место в рамках олимпийского теннисного турнира в Париже.

Бронзовую медаль на ОИ-2024 выиграл восьмой сеяный испанский дуэт Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо, который одолел чешский тандем Каролина Мухова / Линда Носкова.

ОИ-2024. Женский парный разряд. Матч за 3-е место
Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо [8] – Каролина Мухова / Линда Носкова – 6:2, 6:2

Отметим, что Букша и Соррибес Тормо в 1/4 финала отыгрались с 3:7 на чемпионском тай-брейке во встрече с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.

Также медаль для Испании гарантировал Карлос Алькарас.

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Кристина Букша Сара Соррибес-Тормо Каролина Мухова Линда Носкова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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