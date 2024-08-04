Обидчицы сестер Киченок завоевали бронзовую медаль на ОИ в Париже
Кристина Букша и Сара Соррибес Тормо остановили второй по силе чешский дуэт
Состоялся матч за третье место в рамках олимпийского теннисного турнира в Париже.
Бронзовую медаль на ОИ-2024 выиграл восьмой сеяный испанский дуэт Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо, который одолел чешский тандем Каролина Мухова / Линда Носкова.
ОИ-2024. Женский парный разряд. Матч за 3-е место
Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо [8] – Каролина Мухова / Линда Носкова – 6:2, 6:2
Отметим, что Букша и Соррибес Тормо в 1/4 финала отыгрались с 3:7 на чемпионском тай-брейке во встрече с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.
Также медаль для Испании гарантировал Карлос Алькарас.
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