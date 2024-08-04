Украина. Премьер лига04 августа 2024, 14:34 |
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Ворскла – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в первом туре УПЛ
04 августа 2024, 14:34 |
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Сегодня, 4 августа «Ворскла» в матче первого тура УПЛ сезона 2024/2025 в Полтаве примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Черноморец, Гучек, Павлюк, Нестеренко, Кане, Хрипчук, Челядин, Ковталюк, Шкриель
«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Марлон, Кевин, Зубков, Траоре
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