Ворскла – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 4 августа «Ворскла» в матче первого тура УПЛ сезона 2024/2025 в Полтаве примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Черноморец, Гучек, Павлюк, Нестеренко, Кане, Хрипчук, Челядин, Ковталюк, Шкриель

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Марлон, Кевин, Зубков, Траоре