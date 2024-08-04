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  4. Ворскла – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 14:34 |
1680
1

Ворскла – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в первом туре УПЛ

04 августа 2024, 14:34 |
1680
1
Ворскла – Шахтер. Стали известны стартовые составы
ФК Шахтер

Сегодня, 4 августа «Ворскла» в матче первого тура УПЛ сезона 2024/2025 в Полтаве примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Черноморец, Гучек, Павлюк, Нестеренко, Кане, Хрипчук, Челядин, Ковталюк, Шкриель

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Марлон, Кевин, Зубков, Траоре

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Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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