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  4. ЛНЗ – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 11:55 |
472
0

ЛНЗ – Левый Берег. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в первом туре УПЛ

04 августа 2024, 11:55 |
472
0
ЛНЗ – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
ФК Левый Берег

Сегодня, 4 августа «ЛНЗ» в Черкассах в матче первого тура УПЛ сезона 2024/2025 примет «Левый Берег». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ЛНЗ»: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Г. Пасич, Ангелов, Яшари, Тилль, Эйнел, Олейник, Ассинор

«Левый Берег»: Механив, Соколов, Самар, Якымив, Дударенко, Дедух, Банада, Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко

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Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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