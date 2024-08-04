ЛНЗ – Левый Берег. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 4 августа «ЛНЗ» в Черкассах в матче первого тура УПЛ сезона 2024/2025 примет «Левый Берег». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ЛНЗ»: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Г. Пасич, Ангелов, Яшари, Тилль, Эйнел, Олейник, Ассинор

«Левый Берег»: Механив, Соколов, Самар, Якымив, Дударенко, Дедух, Банада, Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко