После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
Игорь Краснопир отличился в спарринге с любителями
Поскольку поединок первого тура УПЛ с участием футболистов «Руха» против «Полесья» был перенесен, то паузу в чемпионате львовяне заполнили контрольным матчем с победителем любительского первенства Ивано-Франковщины – «Благо-Юность».
Преимущество подопечных Виталия Пономарева было тотальным: они семь раз поразили ворота соперника, а в свои не пропустили ни одного мяча – 7:0.
Отметим, что «покер» оформил новичок львовян Игорь Краснопир, который ранее выступал за «Оболонь». В спарринге принял участие еще один игрок олимпийской сборной Украины Алексей Сыч.
Что же касается капитана «Руха» Романа Дидыка, то он еще тренируется по индивидуальной программе, но к календарному поединку с «Оболонью», который состоится 11 августа, уже должен вернуться в строй.
Напомним, что ранее мы сообщали, что в расположении «Руха» появились два нападающих-легионера.
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