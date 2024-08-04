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  4. После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 11:40 | Обновлено 04 августа 2024, 12:23
2170
2

После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола

Игорь Краснопир отличился в спарринге с любителями

04 августа 2024, 11:40 | Обновлено 04 августа 2024, 12:23
2170
2
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
ФК Рух. Игорь Краснопир

Поскольку поединок первого тура УПЛ с участием футболистов «Руха» против «Полесья» был перенесен, то паузу в чемпионате львовяне заполнили контрольным матчем с победителем любительского первенства Ивано-Франковщины – «Благо-Юность».

Преимущество подопечных Виталия Пономарева было тотальным: они семь раз поразили ворота соперника, а в свои не пропустили ни одного мяча – 7:0.

Отметим, что «покер» оформил новичок львовян Игорь Краснопир, который ранее выступал за «Оболонь». В спарринге принял участие еще один игрок олимпийской сборной Украины Алексей Сыч.

Что же касается капитана «Руха» Романа Дидыка, то он еще тренируется по индивидуальной программе, но к календарному поединку с «Оболонью», который состоится 11 августа, уже должен вернуться в строй.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в расположении «Руха» появились два нападающих-легионера.

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Игорь Краснопир Рух Львов инсайд Виталий Пономарев Алексей Сыч Роман Дидык
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Burevestnik
молодець проти вівець. 
проти молодця - сам ніби вівця...
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+1
kadaad
А в сборной был никаким.
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0
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