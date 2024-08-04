Забавный провал. Необычная статистика Икарди в матче с Бешикташем

Вчера «Галатасарай» в матче за Суперкубок Турции разгромно проиграл «Бешикташу» со счетом 0:5. Матч получился провальным для всей команды, включая лидера атак «Галатасарая» Мауро Икарди.

Об этом говорят даже сухие цифры. По данным Sofascore, Икарди в матче против «Бешикташа» сделал 9 передач, из которых лишь 6 были точными.

При этом из 6 точных передач 5 Икарди совершил, вводя мяч в игру с центра поля после пропущенных голов своей команды: