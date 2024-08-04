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  4. Забавный провал. Необычная статистика Икарди в матче с Бешикташем
Турция
04 августа 2024, 09:20 |
368
1

Забавный провал. Необычная статистика Икарди в матче с Бешикташем

Лидер «Галатасарая» провалил матч против «Бешикташа»

04 августа 2024, 09:20 |
368
1
Забавный провал. Необычная статистика Икарди в матче с Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Вчера «Галатасарай» в матче за Суперкубок Турции разгромно проиграл «Бешикташу» со счетом 0:5. Матч получился провальным для всей команды, включая лидера атак «Галатасарая» Мауро Икарди.

Об этом говорят даже сухие цифры. По данным Sofascore, Икарди в матче против «Бешикташа» сделал 9 передач, из которых лишь 6 были точными.

При этом из 6 точных передач 5 Икарди совершил, вводя мяч в игру с центра поля после пропущенных голов своей команды:

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Галатасарай Бешикташ Мауро Икарди статистика
Олег Дидух Источник: SofaScore
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