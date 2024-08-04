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Турция
04 августа 2024, 03:09 | Обновлено 04 августа 2024, 03:21
54
0

Суперкубок Турции. Бешикташ забил пять голов Галатасараю

Чемпион очень легко переиграл обладателя Кубка

04 августа 2024, 03:09 | Обновлено 04 августа 2024, 03:21
54
0
Суперкубок Турции. Бешикташ забил пять голов Галатасараю
ФК Бешикташ

В Турции прошел матч за Суперкубок страны, в котором встречались чемпион местной Суперлиги «Бешикташ» и обладатель национального Кубка «Галатасарай».

Игра закончилась уверенной победой «Бешикташа». Чемпион страны забил пять мячей, зато не пропустил ни одного. Дублем отличился звездный ветеран Чиро Иммобиле. В конце игры «Галатасарай» оказался в меньшинстве после удаления Нельссона, после чего пропустил еще два гола в компенсированное время.

Суперкубок Турции

Бешикташ – Галатасарай – 5:0

Голы: Иммобиле, 1, 81, пен, Свенссон, 57, Рафа Силва, 90+1, Хекимоглу, 90+2

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Суперкубок Турции по футболу Бешикташ Галатасарай Чиро Иммобиле
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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