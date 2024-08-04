Суперкубок Турции. Бешикташ забил пять голов Галатасараю
Чемпион очень легко переиграл обладателя Кубка
В Турции прошел матч за Суперкубок страны, в котором встречались чемпион местной Суперлиги «Бешикташ» и обладатель национального Кубка «Галатасарай».
Игра закончилась уверенной победой «Бешикташа». Чемпион страны забил пять мячей, зато не пропустил ни одного. Дублем отличился звездный ветеран Чиро Иммобиле. В конце игры «Галатасарай» оказался в меньшинстве после удаления Нельссона, после чего пропустил еще два гола в компенсированное время.
Суперкубок Турции
Бешикташ – Галатасарай – 5:0
Голы: Иммобиле, 1, 81, пен, Свенссон, 57, Рафа Силва, 90+1, Хекимоглу, 90+2
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