Суперкубок Турции. Бешикташ забил пять голов Галатасараю

В Турции прошел матч за Суперкубок страны, в котором встречались чемпион местной Суперлиги «Бешикташ» и обладатель национального Кубка «Галатасарай».

Игра закончилась уверенной победой «Бешикташа». Чемпион страны забил пять мячей, зато не пропустил ни одного. Дублем отличился звездный ветеран Чиро Иммобиле. В конце игры «Галатасарай» оказался в меньшинстве после удаления Нельссона, после чего пропустил еще два гола в компенсированное время.

Суперкубок Турции

Бешикташ – Галатасарай – 5:0

Голы: Иммобиле, 1, 81, пен, Свенссон, 57, Рафа Силва, 90+1, Хекимоглу, 90+2