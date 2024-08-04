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Премьер-лига
Оболонь
04.08.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 09:23 | Обновлено 04 августа 2024, 09:45
63
0

Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ

04 августа 2024, 09:23 | Обновлено 04 августа 2024, 09:45
63
0
Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

4 августа в 15:30 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» Киев и «Колос» Ковалевка.

Команды встретятся в Киеве на Оболонь Арене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Виталий Романов из Днепра.

Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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