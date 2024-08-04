Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ
4 августа в 15:30 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» Киев и «Колос» Ковалевка.
Команды встретятся в Киеве на Оболонь Арене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет главный судья Виталий Романов из Днепра.
Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
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