Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился своим мнением по поводу своего конкурента по позиции, украинца Андрея Лунина:

«Каждый должен выбирать то, что лучше для него. Не мне за него решать. В прошлом сезоне он много играл, и хочет продолжать играть. Каждый должен решать сам за себя.

Я выбрал свой путь много лет назад, и он должен выбрать то, что будет лучше для его карьеры. Он прекрасный голкипер и заслуживает лучшего».

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