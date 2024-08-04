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Испания
04 августа 2024, 08:52 |
1353
2

Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»

Голкипер «Реала» – о своем партнере по команде

04 августа 2024, 08:52 |
1353
2
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился своим мнением по поводу своего конкурента по позиции, украинца Андрея Лунина:

«Каждый должен выбирать то, что лучше для него. Не мне за него решать. В прошлом сезоне он много играл, и хочет продолжать играть. Каждый должен решать сам за себя.

Я выбрал свой путь много лет назад, и он должен выбрать то, что будет лучше для его карьеры. Он прекрасный голкипер и заслуживает лучшего».

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин
Олег Дидух Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 2
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RomеоBoss
Коли вже цей пан визначиться з яким клубом повинен заключити контракт.
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