Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
Голкипер «Реала» – о своем партнере по команде
Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился своим мнением по поводу своего конкурента по позиции, украинца Андрея Лунина:
«Каждый должен выбирать то, что лучше для него. Не мне за него решать. В прошлом сезоне он много играл, и хочет продолжать играть. Каждый должен решать сам за себя.
Я выбрал свой путь много лет назад, и он должен выбрать то, что будет лучше для его карьеры. Он прекрасный голкипер и заслуживает лучшего».
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