Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Ингулец
Игра начнется 4 августа в 18:00
В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1 тура нового сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Михаил Райда, который представляет Закарпатскую область.
Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, он доступен на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская сборная обыграла в полуфинале Японию
Sport.ua представляет анонс 9-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET