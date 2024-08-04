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Major League Soccer
04 августа 2024, 05:36 | Обновлено 04 августа 2024, 05:57
251
0

Кубок лиг. Интер Майами проиграл, но вышел в плей-офф

Команда без Месси и Суареса уступила «Тигресу», Кривцов вышел на замену

04 августа 2024, 05:36 | Обновлено 04 августа 2024, 05:57
251
0
Кубок лиг. Интер Майами проиграл, но вышел в плей-офф
Х. Интер Майами

Состоялся матч группового этапа Кубка лиг MLS+MX, в котором играли мексиканский «Тигрес» и американский «Интер Майами». Игра проходила в Хюстоне.

В группе было три команды, по регламенту, две из них выходили дальше. Поскольку и «Интер», и «Тигрес» ранее победили «Пуэблу», то очный матч только решал, кто из какого места выйдет в 1/16 финала.

Победу одержали мексиканцы со счетом 2:1, которые и заняли первое место. Лео Месси и Луис Суарес не участвовали в матче из-за травм, зато вернулся Сергей Кривцов, залечивший свое повреждение и вышедший на замену на 81 минуте.

Кубок лег. Групповой этап

Тигрес – Интер Майами – 2:1

Голы: Брунетта, 18, Уигон, 84 – Кампана, 74, пен

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Лионель Месси Луис Суарес Сергей Кривцов УАНЛ Тигрес Интер Майами
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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