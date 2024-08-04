Кубок лиг. Интер Майами проиграл, но вышел в плей-офф
Команда без Месси и Суареса уступила «Тигресу», Кривцов вышел на замену
Состоялся матч группового этапа Кубка лиг MLS+MX, в котором играли мексиканский «Тигрес» и американский «Интер Майами». Игра проходила в Хюстоне.
В группе было три команды, по регламенту, две из них выходили дальше. Поскольку и «Интер», и «Тигрес» ранее победили «Пуэблу», то очный матч только решал, кто из какого места выйдет в 1/16 финала.
Победу одержали мексиканцы со счетом 2:1, которые и заняли первое место. Лео Месси и Луис Суарес не участвовали в матче из-за травм, зато вернулся Сергей Кривцов, залечивший свое повреждение и вышедший на замену на 81 минуте.
Кубок лег. Групповой этап
Тигрес – Интер Майами – 2:1
Голы: Брунетта, 18, Уигон, 84 – Кампана, 74, пен
Gol de Leo Campana para igualar el partido y hacer historia! VAMOS 👊💥 pic.twitter.com/lQzLTRydI0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 4, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 4 августа 19:00 по Киеву
Для Ангелины Топич Олимпиада в Париже завершена