Кубок лиг. Интер Майами проиграл, но вышел в плей-офф

Состоялся матч группового этапа Кубка лиг MLS+MX, в котором играли мексиканский «Тигрес» и американский «Интер Майами». Игра проходила в Хюстоне.

В группе было три команды, по регламенту, две из них выходили дальше. Поскольку и «Интер», и «Тигрес» ранее победили «Пуэблу», то очный матч только решал, кто из какого места выйдет в 1/16 финала.

Победу одержали мексиканцы со счетом 2:1, которые и заняли первое место. Лео Месси и Луис Суарес не участвовали в матче из-за травм, зато вернулся Сергей Кривцов, залечивший свое повреждение и вышедший на замену на 81 минуте.

Кубок лег. Групповой этап

Тигрес – Интер Майами – 2:1

Голы: Брунетта, 18, Уигон, 84 – Кампана, 74, пен