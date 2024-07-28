Кубок лиг. Интер Майами с голом Суареса переиграл Пуэблу
Месси и Кривцов отсутствовали из-за травм
Начался групповой турнир Кубка лиг MLS+MX, в котором играли американский «Интер Майами» и мексиканская «Пуэбла». Игра закончилась победой «цапель» со счетом 2:0.
Голами отличились Матиас Рохас после передачи Роберта Тейлора и Луис Суарес, ассист на счету Жорди Альбы.
Аргентинец Лео Месси и украинец Сергей Кривцов не приняли участие в матче из-за ранее полученных травм (в Кубке Америки и в регулярном чемпионате соответственно).
В следующем матче «Интер Майами» тоже сыграет против мексиканцев. 4 августа его соперником станет «Тигрес».
Кубок лег. Групповой этап. 1 тур
Пуэбла – Интер Майами – 0:2
Голы: Рохас, 9, Суарес, 72
«Локхарт Стедиум» (Флорида, США)
Matias Rojas solo sabe hacer GOLAZOS 😮💨🔥 pic.twitter.com/QGGhWiZ7oW— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 28, 2024
El pase de Gressel 😮💨 la asistencia de Jordi 🙌 y el gol de Lucho9️⃣ 🇺🇾✨ pic.twitter.com/ZOsDCFs7WP— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 28, 2024
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