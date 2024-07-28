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  4. Кубок лиг. Интер Майами с голом Суареса переиграл Пуэблу
Major League Soccer
28 июля 2024, 08:29 |
44
0

Кубок лиг. Интер Майами с голом Суареса переиграл Пуэблу

Месси и Кривцов отсутствовали из-за травм

28 июля 2024, 08:29 |
44
0
Кубок лиг. Интер Майами с голом Суареса переиграл Пуэблу
Х. Интер Майами

Начался групповой турнир Кубка лиг MLS+MX, в котором играли американский «Интер Майами» и мексиканская «Пуэбла». Игра закончилась победой «цапель» со счетом 2:0.

Голами отличились Матиас Рохас после передачи Роберта Тейлора и Луис Суарес, ассист на счету Жорди Альбы.

Аргентинец Лео Месси и украинец Сергей Кривцов не приняли участие в матче из-за ранее полученных травм (в Кубке Америки и в регулярном чемпионате соответственно).

В следующем матче «Интер Майами» тоже сыграет против мексиканцев. 4 августа его соперником станет «Тигрес».

Кубок лег. Групповой этап. 1 тур

Пуэбла – Интер Майами – 0:2

Голы: Рохас, 9, Суарес, 72

«Локхарт Стедиум» (Флорида, США)

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Луис Суарес Лионель Месси Сергей Кривцов
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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