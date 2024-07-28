Кубок лиг. Интер Майами с голом Суареса переиграл Пуэблу

Начался групповой турнир Кубка лиг MLS+MX, в котором играли американский «Интер Майами» и мексиканская «Пуэбла». Игра закончилась победой «цапель» со счетом 2:0.

Голами отличились Матиас Рохас после передачи Роберта Тейлора и Луис Суарес, ассист на счету Жорди Альбы.

Аргентинец Лео Месси и украинец Сергей Кривцов не приняли участие в матче из-за ранее полученных травм (в Кубке Америки и в регулярном чемпионате соответственно).

В следующем матче «Интер Майами» тоже сыграет против мексиканцев. 4 августа его соперником станет «Тигрес».

Кубок лег. Групповой этап. 1 тур

Пуэбла – Интер Майами – 0:2

Голы: Рохас, 9, Суарес, 72

«Локхарт Стедиум» (Флорида, США)

Matias Rojas solo sabe hacer GOLAZOS 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/QGGhWiZ7oW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 28, 2024