Вулверхэмптон разгромил Лейпциг, поражения Астон Виллы и Вест Хэма
Команды играют товарищеские матчи
Прошли товарищеские матчи, в которых играли команды Английской Премьер-лиги между собой и с командами других национальных чемпионатов. В частности, «Астон Вилла» проиграла «Америке Мехико», «Кристалл Пелас» переиграл «Вест Гэм», а «Вулвер['мптон» разгромил «Лейпциг».
Товарищеские матчи
Америка Мехико – Астон Вилла – 1:0
Гол: Вальдес, 74
Кристалл Пелас – Вест Гэм – 3:1
Голы: Мтчелл, 1, Шлупп, 66, Эдуар, 69 – Антонио, 21
Лейпциг – Вулверхэмптон – 0:3
Голы: Сарабия, 18, 61, Гомеш, 73
Раньше «Ливерпуль» не оставил шансов «Манчестер Юнайтед», победив 3:0.
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