Вулверхэмптон разгромил Лейпциг, поражения Астон Виллы и Вест Хэма

Прошли товарищеские матчи, в которых играли команды Английской Премьер-лиги между собой и с командами других национальных чемпионатов. В частности, «Астон Вилла» проиграла «Америке Мехико», «Кристалл Пелас» переиграл «Вест Гэм», а «Вулвер['мптон» разгромил «Лейпциг».

Товарищеские матчи

Америка Мехико – Астон Вилла – 1:0

Гол: Вальдес, 74

Кристалл Пелас – Вест Гэм – 3:1

Голы: Мтчелл, 1, Шлупп, 66, Эдуар, 69 – Антонио, 21

Лейпциг – Вулверхэмптон – 0:3

Голы: Сарабия, 18, 61, Гомеш, 73

Раньше «Ливерпуль» не оставил шансов «Манчестер Юнайтед», победив 3:0.