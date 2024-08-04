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Товарищеские матчи
Америка Мехико
04.08.2024 00:30 – FT 1 : 0
Астон Вилла
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Англия
04 августа 2024, 05:55 | Обновлено 04 августа 2024, 06:17
36
0

Вулверхэмптон разгромил Лейпциг, поражения Астон Виллы и Вест Хэма

Команды играют товарищеские матчи

04 августа 2024, 05:55 | Обновлено 04 августа 2024, 06:17
36
0
Вулверхэмптон разгромил Лейпциг, поражения Астон Виллы и Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли товарищеские матчи, в которых играли команды Английской Премьер-лиги между собой и с командами других национальных чемпионатов. В частности, «Астон Вилла» проиграла «Америке Мехико», «Кристалл Пелас» переиграл «Вест Гэм», а «Вулвер['мптон» разгромил «Лейпциг».

Товарищеские матчи

Америка Мехико – Астон Вилла – 1:0

Гол: Вальдес, 74

Кристалл Пелас – Вест Гэм – 3:1

Голы: Мтчелл, 1, Шлупп, 66, Эдуар, 69 – Антонио, 21

Лейпциг – Вулверхэмптон – 0:3

Голы: Сарабия, 18, 61, Гомеш, 73

Раньше «Ливерпуль» не оставил шансов «Манчестер Юнайтед», победив 3:0.

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Вулверхэмптон РБ Лейпциг Астон Вилла Вест Хэм Америка Мехико Кристал Пэлас товарищеские матчи
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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