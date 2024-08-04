Владислав ШАРАЙ: «Сами виноваты, что потеряли с Карпатами два очка»

Первый тур чемпионата УПЛ стартовал поединком в Ровно, где «Верес» разошелся миром с «Карпатами» со счетом 0:0.

Полузащитник хозяев Владислав Шарай эксклюзивно для Sport.ua рассказал, в чью пользу была ничья:

«Мы недовольны результатом. Но самые виноваты, что не дожали гостей. Ведь диктовали условия, заточены на атаку, хватало и голевых моментов, а вот с реализацией были проблемы.

Все же радует, что на этот раз в обороне сыграли надежно, даже и не вспомню, создали ли «Карпаты» хотя бы одну угрожающую ситуацию у ворот «Вереса». Это позволяет надеяться, что в следующем туре, когда будем принимать «Динамо», у наших владений будет царить порядок, а в атаке исправим прицел.

Надо постараться и с киевлянами действовать первым номером», – сказал Шарай.