Владислав ШАРАЙ: «Сами виноваты, что потеряли с Карпатами два очка»
Полузащитник «Вереса» подвел итоги первой игры нового чемпионата
Первый тур чемпионата УПЛ стартовал поединком в Ровно, где «Верес» разошелся миром с «Карпатами» со счетом 0:0.
Полузащитник хозяев Владислав Шарай эксклюзивно для Sport.ua рассказал, в чью пользу была ничья:
«Мы недовольны результатом. Но самые виноваты, что не дожали гостей. Ведь диктовали условия, заточены на атаку, хватало и голевых моментов, а вот с реализацией были проблемы.
Все же радует, что на этот раз в обороне сыграли надежно, даже и не вспомню, создали ли «Карпаты» хотя бы одну угрожающую ситуацию у ворот «Вереса». Это позволяет надеяться, что в следующем туре, когда будем принимать «Динамо», у наших владений будет царить порядок, а в атаке исправим прицел.
Надо постараться и с киевлянами действовать первым номером», – сказал Шарай.
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