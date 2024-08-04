Дубль Корреа, гол Феликса. Атлетико переиграл Хетафе в спарринге
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Прошли товарищеские матчи между европейскими клубами. Мадридский «Атлетико» благодаря дублю Корреа и голу Феликса уверенно обыграл «Хетафе».
В другом матче встречались итальянский «Ювентус» и французский «Брест». Игра закончилась боевыми 2:2. За туринцев забили Душан Влахович и Глейсон Бремер, за «Брест» отличились Мади Камара и Аксель Камблан.
Товарищеские матчи
Хетафе – Атлетико – 1:3
Голы: Уче, 60 – Корреа, 38, 55, Феликс, 45
Ювентус – Брест – 2:2
Голы: Влахович, 58, Бремер, 72 – Комара, 50, Камблан, 82
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