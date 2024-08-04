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Товарищеские матчи
Хетафе
03.08.2024 22:00 – FT 1 : 3
Атлетико Мадрид
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Испания
04 августа 2024, 03:28 | Обновлено 04 августа 2024, 03:44
84
0

Дубль Корреа, гол Феликса. Атлетико переиграл Хетафе в спарринге

Команда Симеоне готовится к возобновлению сезона

04 августа 2024, 03:28 | Обновлено 04 августа 2024, 03:44
84
0
Дубль Корреа, гол Феликса. Атлетико переиграл Хетафе в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли товарищеские матчи между европейскими клубами. Мадридский «Атлетико» благодаря дублю Корреа и голу Феликса уверенно обыграл «Хетафе».

В другом матче встречались итальянский «Ювентус» и французский «Брест». Игра закончилась боевыми 2:2. За туринцев забили Душан Влахович и Глейсон Бремер, за «Брест» отличились Мади Камара и Аксель Камблан.

Товарищеские матчи

Хетафе – Атлетико – 1:3

Голы: Уче, 60 – Корреа, 38, 55, Феликс, 45

Ювентус – Брест – 2:2

Голы: Влахович, 58, Бремер, 72 – Комара, 50, Камблан, 82

Раньше «Ман Сити» и «Челси» на двоих забили шесть голов.

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Анхель Корреа Жоау Феликс Атлетико Мадрид товарищеские матчи Хетафе Ювентус Брест (Франция) Душан Влахович Глейсон Бремер
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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