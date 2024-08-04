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Товарищеские матчи
Аль-Хиляль
03.08.2024 19:00 – FT 1 : 0
Удинезе
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Саудовская Аравия
04 августа 2024, 02:28 | Обновлено 04 августа 2024, 02:36
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Аль-Хиляль минимально переиграл Удинезе, Бетис разгромил Аль-Иттихад

Бензема отыграл за свою команду, Неймар все еще восстанавливается от травмы

04 августа 2024, 02:28 | Обновлено 04 августа 2024, 02:36
31
0
Аль-Хиляль минимально переиграл Удинезе, Бетис разгромил Аль-Иттихад
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два товарищеских матча, в которых клубы из Саудовской Аравии играли против европейских команд.

В первом из них чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» минимально одолел итальянский «Удинезе», голом отличился Рубен Невеш. Бразилец Неймар из-за травмы участия в матче не принимал.

А вот Карим Бензема сыграл за «Аль-Иттихад» против «Бетиса», но не сумел помочь своей команде, которая уступила со счетом 1:4.

Общительные матчи

Аль-Хиляль – Удинезе – 1:0

Гол: Рубен Невеш, 48

Бетис – Аль-Иттихад – 4:1

Голы: Руибаль, 24, Фекир, 45, Года, 58, Хуанми, 72 – Диаби, 40

Напомним, ранее «Жирона» без Довбика справилась с «Наполи».

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Аль-Хиляль Удинезе Бетис Аль-Иттихад Джидда Неймар Карим Бензема товарищеские матчи
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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