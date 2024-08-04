Аль-Хиляль минимально переиграл Удинезе, Бетис разгромил Аль-Иттихад

Состоялись два товарищеских матча, в которых клубы из Саудовской Аравии играли против европейских команд.

В первом из них чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» минимально одолел итальянский «Удинезе», голом отличился Рубен Невеш. Бразилец Неймар из-за травмы участия в матче не принимал.

А вот Карим Бензема сыграл за «Аль-Иттихад» против «Бетиса», но не сумел помочь своей команде, которая уступила со счетом 1:4.

Общительные матчи

Аль-Хиляль – Удинезе – 1:0

Гол: Рубен Невеш, 48

Бетис – Аль-Иттихад – 4:1

Голы: Руибаль, 24, Фекир, 45, Года, 58, Хуанми, 72 – Диаби, 40

Напомним, ранее «Жирона» без Довбика справилась с «Наполи».