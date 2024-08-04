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Товарищеские матчи
Наполи
03.08.2024 19:30 – FT 0 : 2
Жирона
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Испания
04 августа 2024, 02:08 | Обновлено 04 августа 2024, 02:09
27
1

Победа уже без Довбика. Жирона в товарищеском матче переиграла Наполи

Виктор Цыганков в матче участия не брал

04 августа 2024, 02:08 | Обновлено 04 августа 2024, 02:09
27
1
Победа уже без Довбика. Жирона в товарищеском матче переиграла Наполи
ФК Жирона

Состоялся товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Наполи» и испанский «Жирона». Игра закончилась победой клуба Виктора Цыганкова со счетом 2:0.

Голы забивали Донни ван де Бек и Тони Вилья.

Виктор Цыганков участия в матче не принимал, поскольку залечивает повреждения. Другой украинец, еще недавно выступавший за «Жирону, Артем Довбик, напомним, перешел в римскую «Рому» и уже успел дебютировать за нее в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (1:1).

Товарищеский матч

Наполи – Жирона – 0:2

Голы: ван де Бек, 23, Вилья, 83

«Stadio Teofilo Patini» (Кастель ди Сангро, Италия)

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Наполи товарищеские матчи Донни ван де Бек
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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TolsTIyELF
Олимпиакос прошёл английский клуб с лёгкость.
Рома крепчает.
Жирона - не слабый клуб, а очень даже неплохой.
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