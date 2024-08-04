Победа уже без Довбика. Жирона в товарищеском матче переиграла Наполи
Виктор Цыганков в матче участия не брал
Состоялся товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Наполи» и испанский «Жирона». Игра закончилась победой клуба Виктора Цыганкова со счетом 2:0.
Голы забивали Донни ван де Бек и Тони Вилья.
Виктор Цыганков участия в матче не принимал, поскольку залечивает повреждения. Другой украинец, еще недавно выступавший за «Жирону, Артем Довбик, напомним, перешел в римскую «Рому» и уже успел дебютировать за нее в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (1:1).
Наполи – Жирона – 0:2
Голы: ван де Бек, 23, Вилья, 83
«Stadio Teofilo Patini» (Кастель ди Сангро, Италия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский клуб объявил о трансфере Александера Серлота из «Вильярреала»
Для Ангелины Топич Олимпиада в Париже завершена
Рома крепчает.
Жирона - не слабый клуб, а очень даже неплохой.