ДЕ РОССИ: «Если бы не президент, переговоры по Довбику не разблокировались

После товарищеского матча против «Олимпиакоса» (1:1) главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси дал ответ на несколько вопросов, в частности, оценив переход украинца Артема Довбика в римскую команду.

«Суле еще не играл, Довбик... Я не хотел, чтобы он слишком сильно напрягался. Я всегда стараюсь все подгонять, но желание было увидеть их, и это удовольствие. Это не факт, что они всегда будут играть. У меня есть клуб, занимающийся этими инвестициями, потому что я знаю, что есть клуб, который хочет делать все хорошо, и придут другие игроки. Не важно кто играет, важно, чтобы не было разницы между игроками на поле и на скамейке запасных.

Подписание Довбика? Каждый рассчитывает по-своему, и убеждениями, и цифрами, я говорю с игроками. Иногда переговоры невозможно разблокировать без действительно имеющих значение людей. Если бы президент клуба Дэн Фридкин не взял инициативу на себя, переговоры по Довбику не были бы разблокированы. Некоторые проблемы должны быть решены боссами, мы счастливы и благодарны за это. Очень хорошо, пришедшие сюда игроки имеют все качества, которых я действительно хотел.

Это то, о чем я просил, и нечасто можно видеть людей, которые отказываются от денег или более известных команд, чтобы прийти сюда, они здесь головой и сердцем», – сказал Де Росси.