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Италия
04 августа 2024, 01:45 | Обновлено 04 августа 2024, 01:48
231
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ДЕ РОССИ: «Если бы не президент, переговоры по Довбику не разблокировались

Тренер «Ромы» оценил подписание украинца

04 августа 2024, 01:45 | Обновлено 04 августа 2024, 01:48
231
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ДЕ РОССИ: «Если бы не президент, переговоры по Довбику не разблокировались
УЄФА. Даниэле Де Росси

После товарищеского матча против «Олимпиакоса» (1:1) главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси дал ответ на несколько вопросов, в частности, оценив переход украинца Артема Довбика в римскую команду.

«Суле еще не играл, Довбик... Я не хотел, чтобы он слишком сильно напрягался. Я всегда стараюсь все подгонять, но желание было увидеть их, и это удовольствие. Это не факт, что они всегда будут играть. У меня есть клуб, занимающийся этими инвестициями, потому что я знаю, что есть клуб, который хочет делать все хорошо, и придут другие игроки. Не важно кто играет, важно, чтобы не было разницы между игроками на поле и на скамейке запасных.

Подписание Довбика? Каждый рассчитывает по-своему, и убеждениями, и цифрами, я говорю с игроками. Иногда переговоры невозможно разблокировать без действительно имеющих значение людей. Если бы президент клуба Дэн Фридкин не взял инициативу на себя, переговоры по Довбику не были бы разблокированы. Некоторые проблемы должны быть решены боссами, мы счастливы и благодарны за это. Очень хорошо, пришедшие сюда игроки имеют все качества, которых я действительно хотел.

Это то, о чем я просил, и нечасто можно видеть людей, которые отказываются от денег или более известных команд, чтобы прийти сюда, они здесь головой и сердцем», – сказал Де Росси.

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Рома Рим трансферы чемпионат Италии по футболу Даниэле Де Росси Артем Довбик трансферы Серии A Дэн Фридкин
Сергей Рипьюк Источник: Voce Giallorossa
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Подтвердил, что Рома очень сильно хотела этого трансфера в отличие от Жироны, а ее владелец воспользовался всеми возможными связями. Поэтому и Довбик не сильно уважительно отнесся к Жироне, она по сути избавилась от него, а сам Довбик, уверен, не особо горел желанием уезжать и разрывать украинский дуэт. Не видел ни одного фото, где у него радостное лицо.
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