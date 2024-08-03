3 августа проходит матч 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Кривбасс и Черноморец.

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На 6-й минуте встречи Егор Твердохлеб открыл счет в поединке. Этот мяч стал первым в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.

Ранее состоялся стартовый матч кампании чемпионата Украины. Там нулевую ничью расписали между собой Верес и Карпаты.

ВИДЕО. Как был забит первый гол сезона УПЛ 2024/25