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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 18:29 |
195
0

ВИДЕО. Как был забит первый гол сезона УПЛ 2024/25

Егор Твердохлеб отметился забитым мячом за «Кривбасс» в ворота «Черноморца»

03 августа 2024, 18:29 |
195
0
ВИДЕО. Как был забит первый гол сезона УПЛ 2024/25
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

3 августа проходит матч 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Кривбасс и Черноморец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте встречи Егор Твердохлеб открыл счет в поединке. Этот мяч стал первым в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.

Ранее состоялся стартовый матч кампании чемпионата Украины. Там нулевую ничью расписали между собой Верес и Карпаты.

ВИДЕО. Как был забит первый гол сезона УПЛ 2024/25

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Егор Твердохлеб видео голов и обзор Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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