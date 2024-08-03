Украина. Премьер лига03 августа 2024, 18:29 |
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ВИДЕО. Как был забит первый гол сезона УПЛ 2024/25
Егор Твердохлеб отметился забитым мячом за «Кривбасс» в ворота «Черноморца»
03 августа 2024, 18:29 |
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3 августа проходит матч 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Кривбасс и Черноморец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 6-й минуте встречи Егор Твердохлеб открыл счет в поединке. Этот мяч стал первым в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.
Ранее состоялся стартовый матч кампании чемпионата Украины. Там нулевую ничью расписали между собой Верес и Карпаты.
ВИДЕО. Как был забит первый гол сезона УПЛ 2024/25
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