Перейдет в АПЛ? Нападающий Ювентуса не включен в заявку на матч

Федерико Кьеза не включен в заявку на предсезонный матч «Ювентуса».

Итальянский вингер отсутствует в списке игроков, заявленных на товарищескую встречу с «Брестом». Будущее 26-летнего футболиста в туринском клубе под вопросом, так как им активно интересуются английские команды «Тоттенхэм» и «Челси».

Ходят слухи о возможном трансфере Кьезы в стан «шпор» за сумму около 30-35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А талантливый игрок отметился 9 голами и 2 голевыми передачами в 33 матчах за «Старую синьору».