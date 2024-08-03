Перейдет в АПЛ? Нападающий Ювентуса не включен в заявку на матч
Раннее ходили слухи о возможном переходе Федерико Кьезы в «Челси» или «Тоттенхэм»
Федерико Кьеза не включен в заявку на предсезонный матч «Ювентуса».
Итальянский вингер отсутствует в списке игроков, заявленных на товарищескую встречу с «Брестом». Будущее 26-летнего футболиста в туринском клубе под вопросом, так как им активно интересуются английские команды «Тоттенхэм» и «Челси».
Ходят слухи о возможном трансфере Кьезы в стан «шпор» за сумму около 30-35 миллионов евро.
В минувшем сезоне Серии А талантливый игрок отметился 9 голами и 2 голевыми передачами в 33 матчах за «Старую синьору».
📜 I convocati da mister Thiago Motta per #JuveBrest ⤵️ pic.twitter.com/XkjAdIDCke— JuventusFC (@juventusfc) August 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфиналах сыграют Франция – Египет, Марокко – Испания
Георгий Судаков – цель лондонцев на летнее трансферное окно