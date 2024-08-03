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Англия
03 августа 2024, 16:02 |
630
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Перейдет в АПЛ? Нападающий Ювентуса не включен в заявку на матч

Раннее ходили слухи о возможном переходе Федерико Кьезы в «Челси» или «Тоттенхэм»

03 августа 2024, 16:02 |
630
0
Перейдет в АПЛ? Нападающий Ювентуса не включен в заявку на матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Федерико Кьеза не включен в заявку на предсезонный матч «Ювентуса».

Итальянский вингер отсутствует в списке игроков, заявленных на товарищескую встречу с «Брестом». Будущее 26-летнего футболиста в туринском клубе под вопросом, так как им активно интересуются английские команды «Тоттенхэм» и «Челси».

Ходят слухи о возможном трансфере Кьезы в стан «шпор» за сумму около 30-35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А талантливый игрок отметился 9 голами и 2 голевыми передачами в 33 матчах за «Старую синьору».

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Ювентус Тоттенхэм трансферы Интер Милан Челси Федерико Кьеза трансферы АПЛ трансферы Серии A
Алексей Тиньков Источник: ФК Ювентус
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