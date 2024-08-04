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  4. Оценены шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Серии А сезона 2024/25
Италия
04 августа 2024, 00:44 |
668
0

Оценены шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Серии А сезона 2024/25

Артем официально стал игроком «Ромы»

04 августа 2024, 00:44 |
668
0
Оценены шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Серии А сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Букмекеры оценили шансы Артема стать лучшим бомбардиром следующего сезона Серии А. Артем является одним из фаворитов за «Золотую бутсу» итальянского турнира.

Главным фаворитом на «Золотую бутсу» Серии А является Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», шансы которого оцениваются коэффициентом 2.5. За ним разместились Душан Влахович из «Ювентуса» и Виктор Осимхен из «Наполи», на обоих коэффициент 6.5. Четвертый в списке Артем Довбик – коэффициент 10.0.

Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

Главные фавориты на «Золотую бутсу» Серии А сезона 2024/25

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Золотая бутса Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу лучший бомбардир котировки букмекеров
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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