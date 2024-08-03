Гвардиола высказался о слухах, сватающих его в сборную Англии
Испанец – о разговорах вокруг его будущего
Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о слухах, будто он вскоре может возглавить национальную сборную Англии.
«Я тренер «Ман Сити», нахожусь здесь. Я действительно счастлив и не могу сказать ничего больше. Не знаю, откуда это взялось [слухи], но я на самом деле рад находиться здесь. Посмотрим, что произойдёт. Сейчас отчаянно жду, когда футболисты будут готовы вернуться и мы сможем тренироваться все вместе», – заявил Гвардиола.
Ранее Жузеп Гвардиола сообщил о проблемах у норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда.
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