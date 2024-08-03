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WTA
03 августа 2024, 11:36 | Обновлено 03 августа 2024, 12:05
603
2

Топ-компания во главе со Свентек снялась с престижного турнира в Торонто

Видимо, сказалась усталость после Олимпийских игр

03 августа 2024, 11:36 | Обновлено 03 августа 2024, 12:05
603
2
Топ-компания во главе со Свентек снялась с престижного турнира в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Восемь теннисисток, которые входят в топовую группу мирового рейтинга, отказались от участия в турнире WTA 1000, который 6 августа возьмет старт в Торонто (Канада).

Сообщается, что в столице провинции Онтарио не будут играть первая ракетка мира Ига Свентек, Елена Рыбакина (№4), Жасмин Паолини (№5), Мария Саккари (№8), Даниэль Коллинс (№9), Барбора Крейчикова (№10), Маркета Вондроушова (№18) и Каролин Гарсия (№26).

Вместо них в основную сетку попали София Кенин, Слоун Стивенс, Каролина Плишкова, Чжан Шуай и Шелби Роджерс.

Напомним, в пятницу, 2 августа, Ига Свентек уничтожила Анну Каролину Шмидлову и завоевала бронзу Олимпийских игр 2024.

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WTA Торонто Ига Свёнтек Жасмин Паолини Елена Рыбакина Мария Саккари Барбора Крейчикова Маркета Вондроушова Каролин Гарсия Даниэль Коллинс
Юрій Остроумов Источник
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Катя
в наших шанси на перемогу збільшились. Еліна, Марта мочіть їх!
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C.Пеклов
риба теж втомилася від ОІ?Хи-хи
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