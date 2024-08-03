Топ-компания во главе со Свентек снялась с престижного турнира в Торонто

Восемь теннисисток, которые входят в топовую группу мирового рейтинга, отказались от участия в турнире WTA 1000, который 6 августа возьмет старт в Торонто (Канада).

Сообщается, что в столице провинции Онтарио не будут играть первая ракетка мира Ига Свентек, Елена Рыбакина (№4), Жасмин Паолини (№5), Мария Саккари (№8), Даниэль Коллинс (№9), Барбора Крейчикова (№10), Маркета Вондроушова (№18) и Каролин Гарсия (№26).

Вместо них в основную сетку попали София Кенин, Слоун Стивенс, Каролина Плишкова, Чжан Шуай и Шелби Роджерс.

Напомним, в пятницу, 2 августа, Ига Свентек уничтожила Анну Каролину Шмидлову и завоевала бронзу Олимпийских игр 2024.