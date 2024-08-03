ПСЖ сделал Ман Сити предложение по трансферу топ-форварда

Французский «ПСЖ» обратился в «Манчестер Сити» с официальным предложением относительно трансфера чемпиона мира 2022 в составе сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Как известно, не так давно 24-летний нападающий в очередной раз выразил недовольство своей ролью в коллектива Жузепа Гвардиолы.

Контракт Альвареса с «Ман Сити» рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2023/2024 аргентинский форвард забил 19 голов и сделал 13 ассистов в 54 матчах «Сити» во всех турнирах. На счету Альвареса за этот период 39 игр в стартовом составе команды.

Ранее стало известно, что звезда сборной Испании на Евро-2024 отказал «ПСЖ».