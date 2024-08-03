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Украина. Первая лига
03 августа 2024, 10:49 | Обновлено 03 августа 2024, 11:10
893
0

ПСЖ сделал Ман Сити предложение по трансферу топ-форварда

Парижане намерены подписать Хулиана Альвареса

03 августа 2024, 10:49 | Обновлено 03 августа 2024, 11:10
893
0
ПСЖ сделал Ман Сити предложение по трансферу топ-форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Французский «ПСЖ» обратился в «Манчестер Сити» с официальным предложением относительно трансфера чемпиона мира 2022 в составе сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Как известно, не так давно 24-летний нападающий в очередной раз выразил недовольство своей ролью в коллектива Жузепа Гвардиолы.

Контракт Альвареса с «Ман Сити» рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2023/2024 аргентинский форвард забил 19 голов и сделал 13 ассистов в 54 матчах «Сити» во всех турнирах. На счету Альвареса за этот период 39 игр в стартовом составе команды.

Ранее стало известно, что звезда сборной Испании на Евро-2024 отказал «ПСЖ».

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Хулиан Альварес трансферы Манчестер Сити ПСЖ
Юрій Остроумов Источник: Tyc Sports
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