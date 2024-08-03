Украина. Премьер лига03 августа 2024, 06:57 | Обновлено 03 августа 2024, 08:43
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Денис Бойко назвал главного претендента на бронзу в новом сезоне УПЛ
По мнению опытного голкипера, на третье место будет претендовать Кривбасс
03 августа 2024, 06:57 | Обновлено 03 августа 2024, 08:43
943
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Украинский голкипер Денис Бойко назвав головного претендента на бронзовые медали в новом сезоне УПЛ:
«Кривбасс. На сегодняшний день это главный претендент на бронзу. Это уже сыгранная команда с опытом командного выступления в Премьер-лиге.
Многие игроки остались. Думаю, в каждом сезоне они будут добавлять и становиться все более стабильной командой».
В прошлом сезоне УПЛ Кривбасс занял третье место, пропустив вперед только донецкий Шахтер и киевское Динамо.
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