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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 06:57 | Обновлено 03 августа 2024, 08:43
943
0

Денис Бойко назвал главного претендента на бронзу в новом сезоне УПЛ

По мнению опытного голкипера, на третье место будет претендовать Кривбасс

03 августа 2024, 06:57 | Обновлено 03 августа 2024, 08:43
943
0
Денис Бойко назвал главного претендента на бронзу в новом сезоне УПЛ
ФК Динамо. Денис Бойко

Украинский голкипер Денис Бойко назвав головного претендента на бронзовые медали в новом сезоне УПЛ:

«Кривбасс. На сегодняшний день это главный претендент на бронзу. Это уже сыгранная команда с опытом командного выступления в Премьер-лиге.

Многие игроки остались. Думаю, в каждом сезоне они будут добавлять и становиться все более стабильной командой».

В прошлом сезоне УПЛ Кривбасс занял третье место, пропустив вперед только донецкий Шахтер и киевское Динамо.

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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