Брентфорд пригласил на просмотр молодого экс-игрока Днепра-1

Вингер сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев может стать игроком английского клуба Брентфорд.

18-летний украинец имеет статус свободного агента после того, как летом покинул Днепр-1, который снялся с УПЛ из-за финансовых проблем.

По информации ТаТоТаке, английский клуб пригласил Гаджиева на просмотр. В подготовке находятся визовые документы.

В качестве других вариантов продолжения карьеры вингером рассматриваются клубы Динамо, Полесье и Александрия.

В минувшем сезоне Гаджиев провел 8 матчей за днепрян и забил 1 гол. За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк.