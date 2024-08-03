Брентфорд пригласил на просмотр молодого экс-игрока Днепра-1
Гаджиев стал свободным агентом, когда днепряне отказались от участия в УПЛ
Вингер сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев может стать игроком английского клуба Брентфорд.
18-летний украинец имеет статус свободного агента после того, как летом покинул Днепр-1, который снялся с УПЛ из-за финансовых проблем.
По информации ТаТоТаке, английский клуб пригласил Гаджиева на просмотр. В подготовке находятся визовые документы.
В качестве других вариантов продолжения карьеры вингером рассматриваются клубы Динамо, Полесье и Александрия.
В минувшем сезоне Гаджиев провел 8 матчей за днепрян и забил 1 гол. За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк.
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