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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 08:12 | Обновлено 03 августа 2024, 08:23
451
0

Брентфорд пригласил на просмотр молодого экс-игрока Днепра-1

Гаджиев стал свободным агентом, когда днепряне отказались от участия в УПЛ

03 августа 2024, 08:12 | Обновлено 03 августа 2024, 08:23
451
0
Брентфорд пригласил на просмотр молодого экс-игрока Днепра-1
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Вингер сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев может стать игроком английского клуба Брентфорд.

18-летний украинец имеет статус свободного агента после того, как летом покинул Днепр-1, который снялся с УПЛ из-за финансовых проблем.

По информации ТаТоТаке, английский клуб пригласил Гаджиева на просмотр. В подготовке находятся визовые документы.

В качестве других вариантов продолжения карьеры вингером рассматриваются клубы Динамо, Полесье и Александрия.

В минувшем сезоне Гаджиев провел 8 матчей за днепрян и забил 1 гол. За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк.

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Рамик Гаджиев Брентфорд трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке Днепр-1 трансферы АПЛ просмотр игроков
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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