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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 20:31 |
1275
0

Лондонский клуб из АПЛ нацелился на игрока Днепра-1 и сборной Украины

Рамик Гаджиев заинтересовал «Брентфорд»

16 июля 2024, 20:31 |
1275
0
Лондонский клуб из АПЛ нацелился на игрока Днепра-1 и сборной Украины
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

18-летний талантливый вингер «Днепра-1» Рамик Гаджиев, который сейчас защищает цвета сборной Украины U-19 на Евро-2024, вероятно, сменит летом клуб.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, несмотря на интерес к Гаджиеву от ряда команда УПЛ, в вингере заинтересован середняк АПЛ из Лондона – «Брентфорд», за который играет еще один украинец Егор Ярмолюк. В случае перехода Гаджиев сначала будет играть за «Брентфорд-2»

Ранее сообщалось, что Гаджиев заинтересовал киевский клуб «Динамо». В прошлом сезоне Гаджиев провел за «Днепр-1» восемь матчей в УПЛ и забил один гол.

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Рамик Гаджиев Брентфорд трансферы УПЛ трансферы АПЛ Днепр-1 трансферы
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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