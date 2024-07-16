Лондонский клуб из АПЛ нацелился на игрока Днепра-1 и сборной Украины
Рамик Гаджиев заинтересовал «Брентфорд»
18-летний талантливый вингер «Днепра-1» Рамик Гаджиев, который сейчас защищает цвета сборной Украины U-19 на Евро-2024, вероятно, сменит летом клуб.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, несмотря на интерес к Гаджиеву от ряда команда УПЛ, в вингере заинтересован середняк АПЛ из Лондона – «Брентфорд», за который играет еще один украинец Егор Ярмолюк. В случае перехода Гаджиев сначала будет играть за «Брентфорд-2»
Ранее сообщалось, что Гаджиев заинтересовал киевский клуб «Динамо». В прошлом сезоне Гаджиев провел за «Днепр-1» восемь матчей в УПЛ и забил один гол.
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