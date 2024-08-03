Источник: три арбитра не будут работать в новом сезоне УПЛ 2024/25

В новом сезоне УПЛ 2024/25 произойдут изменения в судейском составе УПЛ, информирует, сообщает ТаТоТаке.

Не будут работать в новом сезоне три арбитра – Ярослав Козык, Дмитрий Кривушкин и Кристина Козорог.

Ярослав Козык завершил карьеру арбитра и станет судейским наблюдателем.

Почему не будет работать Дмитрий Кривушкин – информации нет

Кристина Козорог начнет сезон в Первой лиге, поскольку угодила в скандал, обслуживая матч женских команд Полесья и Миная – она показала красные карточки трем футболисткам и тренеру житомирского клуба.