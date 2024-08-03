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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 04:57 | Обновлено 03 августа 2024, 05:49
244
0

Источник: три арбитра не будут работать в новом сезоне УПЛ 2024/25

Названы имена: Ярослав Козык, Дмитрий Кривушкин и Кристина Козорог

03 августа 2024, 04:57 | Обновлено 03 августа 2024, 05:49
244
0
Источник: три арбитра не будут работать в новом сезоне УПЛ 2024/25
УПЛ. Ярослав Козык

В новом сезоне УПЛ 2024/25 произойдут изменения в судейском составе УПЛ, информирует, сообщает ТаТоТаке.

Не будут работать в новом сезоне три арбитра – Ярослав Козык, Дмитрий Кривушкин и Кристина Козорог.

Ярослав Козык завершил карьеру арбитра и станет судейским наблюдателем.

Почему не будет работать Дмитрий Кривушкин – информации нет

Кристина Козорог начнет сезон в Первой лиге, поскольку угодила в скандал, обслуживая матч женских команд Полесья и Миная – она показала красные карточки трем футболисткам и тренеру житомирского клуба.

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Комитет арбитров УАФ судьи (арбитры) Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу судейство Ярослав Козык Дмитрий Кривушкин Кристина Козорог ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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