Источник: топовый украинский арбитр завершил свою карьеру
С арбитражем распрощался Ярослав Козык
43-летний Ярослав Козык принял решение о завершении карьеры арбитра.
Сообщается, что он уже официально уведомил о своем решении главу судейского комитета Украинской ассоциации футбола Катерину Монзуль.
Якобы в предстоящем сезоне Козык начнет свою деятельность в украинском футболе в качестве наблюдателя арбитража.
В предыдущем сезоне 2023/2024 гг. Ярослав Козык, который родом из Мукачево, судил 11 матчей в Украинской Премьер-лиге.
Свою судейскую карьеру он начал в 1998 году. С 2013 по 2021 год Козык был арбитром ФИФА и судил матчи Лиги Европы УЕФА.
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