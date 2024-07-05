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Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 15:00 | Обновлено 05 июля 2024, 15:06
672
2

Источник: топовый украинский арбитр завершил свою карьеру

С арбитражем распрощался Ярослав Козык

05 июля 2024, 15:00 | Обновлено 05 июля 2024, 15:06
672
2
Источник: топовый украинский арбитр завершил свою карьеру
ФК Динамо Киев. Ярослав Козык

43-летний Ярослав Козык принял решение о завершении карьеры арбитра.

Сообщается, что он уже официально уведомил о своем решении главу судейского комитета Украинской ассоциации футбола Катерину Монзуль.

Якобы в предстоящем сезоне Козык начнет свою деятельность в украинском футболе в качестве наблюдателя арбитража.

В предыдущем сезоне 2023/2024 гг. Ярослав Козык, который родом из Мукачево, судил 11 матчей в Украинской Премьер-лиге.

Свою судейскую карьеру он начал в 1998 году. С 2013 по 2021 год Козык был арбитром ФИФА и судил матчи Лиги Европы УЕФА.

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Ярослав Козык Катерина Монзуль Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола
Юрій Остроумов Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Одним ушлепком стало меньше в судейском корпуса, но одним ушлепком станет больше среди наблюдателей арбитража. На новом поприще бабок можна заработать гораздо больше, чем быть простым арбитром в поле. Специ меня поймут...
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0
KIPR ALECS
И резко станет инвалидом не пригодным к военной службе. Ато уже планы ..наблюдатель...тьфу всё прогнило до основания
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-1
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