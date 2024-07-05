Источник: топовый украинский арбитр завершил свою карьеру

43-летний Ярослав Козык принял решение о завершении карьеры арбитра.

Сообщается, что он уже официально уведомил о своем решении главу судейского комитета Украинской ассоциации футбола Катерину Монзуль.

Якобы в предстоящем сезоне Козык начнет свою деятельность в украинском футболе в качестве наблюдателя арбитража.

В предыдущем сезоне 2023/2024 гг. Ярослав Козык, который родом из Мукачево, судил 11 матчей в Украинской Премьер-лиге.

Свою судейскую карьеру он начал в 1998 году. С 2013 по 2021 год Козык был арбитром ФИФА и судил матчи Лиги Европы УЕФА.