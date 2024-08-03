В субботу, 3 августа, пройдет матч первого тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Черноморец».

Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 18.00.

«Кривбасс» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.