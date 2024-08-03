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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 01:05 | Обновлено 03 августа 2024, 01:12
31
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Черноморец

В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги

03 августа 2024, 01:05 | Обновлено 03 августа 2024, 01:12
31
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Черноморец
УПЛ

В субботу, 3 августа, пройдет матч первого тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Черноморец».

Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 18.00.

«Кривбасс» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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