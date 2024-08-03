Украина. Премьер лига03 августа 2024, 01:05 | Обновлено 03 августа 2024, 01:12
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Черноморец
В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги
03 августа 2024, 01:05 | Обновлено 03 августа 2024, 01:12
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В субботу, 3 августа, пройдет матч первого тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Черноморец».
Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 18.00.
«Кривбасс» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.
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