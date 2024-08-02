Нападающий сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской «Жироны» в итальянскую «Рому».

Украинский форвард дал первое интервью игроку команды из Рима.

27-летний футболист стал первым представителем Украины в команде «волков».

Итальянский клуб впервые в своей истории купил действующего лучшего бомбардира европейского топ-чемпионата.

Артем Довбик выиграл гонку голеадоров в Ла Лиге 2023/24 в составе Жироны (24 гола в 36 матчах).

ВИДЕО. Первый волк из Украины. Интервью Довбика в итальянской Роме