Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первый волк из Украины. Интервью Довбика в итальянской Роме
Италия
02 августа 2024, 23:59 | Обновлено 03 августа 2024, 00:02
183
2

ВИДЕО. Первый волк из Украины. Интервью Довбика в итальянской Роме

27-летний футболист стал первым представителем Украины в команде «вовків»

02 августа 2024, 23:59 | Обновлено 03 августа 2024, 00:02
183
2
ВИДЕО. Первый волк из Украины. Интервью Довбика в итальянской Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской «Жироны» в итальянскую «Рому».

Украинский форвард дал первое интервью игроку команды из Рима.

27-летний футболист стал первым представителем Украины в команде «волков».

Итальянский клуб впервые в своей истории купил действующего лучшего бомбардира европейского топ-чемпионата.

Артем Довбик выиграл гонку голеадоров в Ла Лиге 2023/24 в составе Жироны (24 гола в 36 матчах).

ВИДЕО. Первый волк из Украины. Интервью Довбика в итальянской Роме

По теме:
ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле
Довбик вошел в топ-5 самых дорогих украинских игроков. Кто выше него?
ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика
Артем Довбик Рома Рим Жирона трансферы УПЛ трансферы видео интервью
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это провал. Федерация дзюдо Украины оценила выступления на Олимпиаде
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 21:41 7
Это провал. Федерация дзюдо Украины оценила выступления на Олимпиаде
Это провал. Федерация дзюдо Украины оценила выступления на Олимпиаде

Кошляк разочарован украинскими спортсменами

Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 20:02 1
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ

Испания обыграла Японию

Анонс Олимпиады на 2 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 02.08.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 2 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 2 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
Олимпийские игры | 02.08.2024, 13:50
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Олимпийские игры | 02.08.2024, 23:02
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kitten
Трохи не так.Це перший римський вовк із України.
Бо є ще ціла команда "житомирських вовків"...Ми на них вчора дивилися.
Ответить
0
Pavel_i_CO
В Житомирі ціла вовча зграя 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
02.08.2024, 11:44 24
Олимпийские игры
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
01.08.2024, 03:54
Футбол
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
01.08.2024, 00:02 13
Бокс
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 12
Футбол
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
02.08.2024, 03:45 1
Футбол
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
01.08.2024, 01:19 76
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
02.08.2024, 08:24
Олимпийские игры
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем