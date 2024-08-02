Италия02 августа 2024, 23:59 | Обновлено 03 августа 2024, 00:02
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2
ВИДЕО. Первый волк из Украины. Интервью Довбика в итальянской Роме
27-летний футболист стал первым представителем Украины в команде «вовків»
02 августа 2024, 23:59 | Обновлено 03 августа 2024, 00:02
183
2
Нападающий сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской «Жироны» в итальянскую «Рому».
Украинский форвард дал первое интервью игроку команды из Рима.
27-летний футболист стал первым представителем Украины в команде «волков».
Итальянский клуб впервые в своей истории купил действующего лучшего бомбардира европейского топ-чемпионата.
Артем Довбик выиграл гонку голеадоров в Ла Лиге 2023/24 в составе Жироны (24 гола в 36 матчах).
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
ВИДЕО. Первый волк из Украины. Интервью Довбика в итальянской Роме
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Бо є ще ціла команда "житомирських вовків"...Ми на них вчора дивилися.